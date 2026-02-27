Το plus-size μοντέλο Tess Holliday κατήγγειλε δημόσια ότι της αρνήθηκαν ασφάλεια ζωής λόγω του σωματικού της βάρους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και νέα συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη «fatphobia» στο σύστημα υγείας και ασφάλισης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του pagesix.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok την Τετάρτη, η 40χρονη Holliday μίλησε με έντονα ειρωνικό ύφος για την εμπειρία της. «Συγγνώμη, ναι, νόμιζα πραγματικά ότι θα μπορούσα να πάρω ασφάλεια ζωής ως ένας 40χρονος άνθρωπος που δεν καπνίζει, δεν πίνει, και δεν έχει προβλήματα υγείας. Προφανώς, αυτό ήταν δικό μου λάθος», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε ανοιχτά στα σωματικά της χαρακτηριστικά: «Είμαι 1,60 και ζυγίζω πάνω από 136 κιλά. Και, απ’ ό,τι φαίνεται, αυτό με καθιστά μη επιλέξιμη για ασφάλεια ζωής. Ναι, έτσι είναι».

Η ίδια τόνισε ότι γυμνάζεται καθημερινά, δεν έχει προϋπάρχουσες παθήσεις και δεν λαμβάνει καμία φαρμακευτική αγωγή. Παρ’ όλα αυτά, όπως υποστηρίζει, απορρίφθηκε αποκλειστικά λόγω βάρους. «Το ιατροασφαλιστικό σύστημα είναι fatphobic. Το σύστημα είναι χαλασμένο», είπε, προσθέτοντας ξανά με σαρκασμό: «Μάθημα ζωής. Δεν θα ξανασυμβεί».

Στη λεζάντα του βίντεο, η Holliday έγραψε «AAA, μου φερθήκατε άδικα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εταιρεία AAA εμπλέκεται στην υπόθεση. Το Fox News Digital ανέφερε ότι ζήτησε σχόλιο από την εταιρεία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει απάντηση. Η καταγγελία έρχεται λίγες ημέρες μετά από νέα δημόσια εμφάνιση της Holliday, όπου πόζαρε με πράσινο μπικίνι που έγραφε τη λέξη «fat», συνοδεύοντας το βίντεο με το μήνυμα: «POV: έχασες βάρος, αλλά δεν το έκανες προσωπικότητά σου». Σε ξεχωριστή ανάρτηση πρόσθεσε: «Φαντάσου να λες ότι η αυτοαποδοχή είναι τοξική. Δεν θα μπορούσα να είμαι εγώ».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι επαναφέρει το κίνημα #effyourbeautystandards, το οποίο δημιούργησε πριν από 13 χρόνια. «Αυτό το μήνυμα εξακολουθεί να έχει σημασία. Ίσως τώρα περισσότερο από ποτέ», έγραψε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Holliday μιλά για διακρίσεις λόγω βάρους. Το περασμένο φθινόπωρο είχε δηλώσει στο People ότι βίωσε «σοκ» όταν αεροσυνοδός της United Airlines τής πρότεινε να χάσει βάρος κατά τη διάρκεια πτήσης πρώτης θέσης από την Τάμπα της Φλόριντα, ενώ ταξίδευε με τον 9χρονο γιο της.

«Μου είπε ότι, λόγω του μεγέθους μου, κοροϊδεύω τον εαυτό μου αν πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να χάσω βάρος», είχε δηλώσει. Όπως εξήγησε, η συζήτηση κράτησε περίπου 10 λεπτά, αφήνοντάς την παγωμένη και βαθιά αναστατωμένη. Παρότι επικοινώνησε με την εταιρεία, ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να απολυθεί κανείς, αλλά να υπάρξει ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού.