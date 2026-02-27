Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται καθημερινά στο φως για την υπόθεση της πατροκτονίας στη Λέρο. Σήμερα, ο παππούς του δολοφόνου και πατέρας του 50χρονου θύματος μίλησε στην εκπομπή Live News. Έδωσε τη δική του εκδοχή για τις σχέσεις του πατροκτόνου και του θύματος και για τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγική εξέλιξη.

Ο πατέρας του θύματος, ο οποίος πενθεί διπλά, μιας και ο γιος του είναι νεκρός και ο εγγονός του θα οδηγηθεί στη φυλακή, είπε για τον εγγονό του ότι ήταν «σκληρό παιδί, νευρικό», και ότι «δεν άκουγε» και «δημιουργούσε προβλήματα από μικρό παιδί», συμπληρώνοντας όμως ότι και ο γιος του ήταν επίσης νευρικός σαν άνθρωπος.

«Ο εγγονός μου ο Δημήτρης ήταν το πρώτο παιδί που πήρε το όνομά μου. Ήταν σκληρό παιδί, νευρικό. Δεν άκουγε, δημιουργούσε προβλήματα από μικρό παιδί. Του άρεσε η δουλειά στο συνεργείο, ερχόταν και μουντζουρωνότανε. Εγώ είχα βάλει τον γιο μου τον Νίκο (τον δολοφονημένο πατέρα) και τα άλλα μου παιδιά να δουλεύουν στο συνεργείο, μάθανε από τα χέρια μου τη δουλειά. Ήθελαν τα παιδιά μου να μάθουν τη δουλειά και στον Δημήτρη. Ο Νίκος, ο γιος μου ο συγχωρεμένος, ήταν κι εκείνος νευρικός» είπε ο πατέρας του θύματος.

Στην ερώτηση αν ο γιος του χτυπούσε τον εγγονό του, ο πατέρας του θύματος είπε: «Έχω ακούσει, και από τον εγγονό μου, ότι τον χτύπαγε, όχι όμως σκληρά. Τον έστελνε να πάρει ένα ανταλλακτικό με το μηχανάκι, και αυτός γυρνούσε μετά από τρεις ώρες. Δημιουργούσε τέτοια προβλήματα.»

Στη συνέχεια, ο παππούς του δολοφόνου περιέγραψε μερικές συνήθειες του εγγονού του: «Ο Δημήτρης είχε πιάσει τσιγάρο μικρός, όταν τον είδα με τσιγάρο ρώτησα τον γιο μου ‘ρε Νίκο τι κάνεις; Τι κάνει το παιδί’. Ανέβαζε στο Facebook για το Κελί 33, κάτι για μαριχουάνες…».

Ερωτώμενος αν με το ξύλο θα μπορούσε ο πατέρας να βάλει μυαλό στον γιό του, ο παππούς του πατροκτόνου είπε: «Ο Δημήτρης έκανε σούζες με τη βέσπα. Κανείς δεν το έχει κάνει αυτό, σούζες με βέσπα. Ναι με τα λόγια κόβονται οι σούζες και το τσιγάρο, όχι με το ξύλο».



Τέλος, ο πατέρας του θύματος εξομολογείται ότι περίμενε να γίνει κάτι κακό, εφόσον έλεγε ότι ο γιος του μιλούσε στον εγγονό του αλλά εκείνος δεν άκουγε. «Περίμενα ότι θα γίνει κάτι. Του έλεγα του γιού μου ‘Ρε Νίκο, γιατί καπνίζει ο Δημήτρης; Γιατί δεν του μιλάς’ και μου έλεγε ‘Του μιλάω αλλά ο Δημήτρης δεν καταλαβαίνει. Το πήγα με το καλό, το πήγα με το κακό τρόπο, αλλά δεν ακούει‘», είπε ο παππούς του Δημήτρη, αναφερόμενος στα λόγια του γιού του Νίκου.

Δείτε το βίντεο: