Ο ηγέτης των Πακιστανών Ταλιμπάν (TTP), Νουρ Ουάλι Μεχσούντ, ανακοίνωσε την έναρξη «κύματος επιθέσεων» εναντίον των πακιστανικών δυνάμεων, με πρόσχημα την «υπεράσπιση» του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Ο Μεχσούντ, επικεφαλής της οργάνωσης Tehrik-i-Taliban Pakistan, εμφανίζεται να κηρύσσει μια νέα φάση επιχειρήσεων κατά του πακιστανικού κράτους, παρουσιάζοντάς την ως απάντηση στις κινήσεις του Ισλαμαμπάντ απέναντι στο καθεστώς των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

Στο μήνυμά του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στοχεύουν τις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας, στο πλαίσιο «υπεράσπισης» της αφγανικής κυβέρνησης των Ταλιμπάν, επιχειρώντας να συνδέσει τον αγώνα του TTP με την επιβίωση του καθεστώτος στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης ανάμεσα στο Πακιστάν και τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, μετά και τις πρόσφατες πακιστανικές αεροπορικές επιχειρήσεις σε αφγανικό έδαφος με στόχο στρατόπεδα του TTP, όπως καταγγέλλουν αφγανικές και τοπικές πηγές. Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια συντεταγμένη εκστρατεία επιθέσεων από το TTP μπορεί να βαθύνει περαιτέρω την αποσταθεροποίηση, με τον κίνδυνο ο κύκλος βίας να επεκταθεί τόσο στο εσωτερικό του Πακιστάν όσο και στην ήδη εύθραυστη αφγανική σκηνή.

Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπενθυμίζουν ότι το Πακιστάν είναι πυρηνικά εξοπλισμένο, εκφράζοντας ανησυχία για το πού μπορεί να οδηγήσει μια ανοιχτή αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ισλαμαμπάντ και τους Πακιστανούς Ταλιμπάν. Άλλοι σχολιαστές επισημαίνουν ότι η ανακοίνωση Μεχσούντ ουσιαστικά «επίσημοποιεί» μια σύγκρουση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μετά την πακιστανική επιχείρηση «Ghazab Lil Haq» και θέτει υπό δοκιμασία τόσο την ασφάλεια στα σύνορα όσο και την επιρροή του αφγανικού καθεστώτος στην περιοχή.

Η γεωπολιτική εξήγηση

Η ανακοίνωση των Πακιστανικών Ταλιμπάν (Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP) ότι μπαίνουν στον πόλεμο εναντίον του Πακιστάν και υπέρ των Αφγανών Ταλιμπάν δικαιολογείται από σειρά γεωπολιτικών, στρατηγικών και ιδεολογικών λόγων που σχετίζονται με την αντίθεση τους στην πακιστανική κυβέρνηση και τη στρατηγική τους συμμαχία με τους Αφγανούς Ταλιμπάν. Αυτή η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, και η απόφαση της TTP να υποστηρίξει τους Αφγανούς Ταλιμπάν έχει βαθιές ιδεολογικές και στρατηγικές ρίζες.

Ακολουθούν οι βασικοί λόγοι για αυτή την ανακοίνωση:

Ιδεολογική και πολιτική συμμαχία με τους Αφγανούς Ταλιμπάν

Η TTP έχει παραδοσιακά κοινά χαρακτηριστικά με τους Αφγανούς Ταλιμπάν, καθώς και οι δύο οργανώσεις ακολουθούν μια αυστηρή ερμηνεία της Σαρία και επιδιώκουν τη δημιουργία ισλαμικών κρατών. Η TTP θεωρεί την πακιστανική κυβέρνηση ως μια αντιισλαμική εξουσία, και η απόφαση των Αφγανών Ταλιμπάν να αναλάβουν την εξουσία στο Αφγανιστάν το 2021 ενίσχυσε τις σχέσεις μεταξύ των δύο οργανώσεων. Η TTP βλέπει τους Αφγανούς Ταλιμπάν ως ιδεολογικούς συμμάχους και είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν τις στρατηγικές τους σε βάρος του Πακιστάν. Αυτή η συμμαχία βασίζεται στη κοινή επιθυμία για την επιβολή της Σαρία και την αντίσταση στην δυτική επιρροή.

Αντίθεση στην πακιστανική κυβέρνηση και στρατιωτικές επιθέσεις

Η TTP έχει μακροχρόνια αντίθεση με την πακιστανική κυβέρνηση και τον στρατό. Οι επιθέσεις της TTP στο Πακιστάν έχουν ως στόχο την αποσταθεροποίηση του κράτους, και η ίδια θεωρεί τον στρατό του Πακιστάν ως υπεύθυνο για τις επιθέσεις κατά των ισλαμιστών στην περιοχή των Φυλετικών Περιοχών (Tribal Areas) και άλλων περιοχών κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Η κήρυξη «πολέμου» κατά του Πακιστάν και υπέρ των Αφγανών Ταλιμπάν εντάσσεται στη στρατηγική της TTP να ανατρέψει την κυβέρνηση του Πακιστάν και να επιβάλει τον έλεγχο στους Παστούν, οι οποίοι είναι η κύρια εθνοτική ομάδα στην περιοχή των Φυλετικών Περιοχών και έχουν κοινές ρίζες με τους Αφγανούς Ταλιμπάν.

Αντίδραση στις πακιστανικές επιθέσεις και πολιτικές

Η TTP κατηγορεί το Πακιστάν για τη συνέχιση των αεροπορικών επιθέσεων στο Αφγανιστάν, οι οποίες έχουν ως στόχο μαχητές της TTP που έχουν καταφύγει στην περιοχή μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2021. Το Πακιστάν, εξάλλου, έχει επικρίνει τη σιωπή ή την αδράνεια της κυβέρνησης των Αφγανών Ταλιμπάν απέναντι στη δράση της TTP, κατηγορώντας τους ότι φιλοξενούν και υποστηρίζουν τρομοκρατικές ομάδες. Η συμμαχία της TTP με τους Αφγανούς Ταλιμπάν αντανακλά την κοινή επιθυμία να αντισταθούν στις εξωτερικές στρατιωτικές επιθέσεις και στην πακιστανική στρατιωτική παρουσία στα σύνορα.

Η στρατηγική υποστήριξης των Αφγανών Ταλιμπάν και ενίσχυση της αντίστασης

Η TTP δεν είναι μόνο στρατηγικός σύμμαχος των Αφγανών Ταλιμπάν, αλλά και αλληλέγγυος στους στόχους τους. Η υποστήριξη προς τους Αφγανούς Ταλιμπάν εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική υποστήριξης ισλαμιστικών κινημάτων και επιθυμίας να εξασφαλιστεί μια αντιστροφή της πακιστανικής επιρροής στην περιοχή. Η κήρυξη «πολέμου» έχει τη στόχευση να ενισχύσει τις σχέσεις τους με την αφγανική ηγεσία και να οργανώσουν μια κοινή αντιπαράθεση εναντίον των πακιστανικών στρατευμάτων.

Στρατηγική αντιπαράθεσης με τον πακιστανικό στρατό

Η κήρυξη πολέμου από την TTP έρχεται σε μια περίοδο που το Πακιστάν αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, όπως τρομοκρατικές επιθέσεις και διαμάχες με ισλαμιστικές ομάδες. Η στρατηγική της TTP δεν περιορίζεται μόνο στη στρατιωτική αντεπίθεση, αλλά περιλαμβάνει και την πολιτική πίεση προς το Πακιστάν, για να καταρρεύσει η εσωτερική σταθερότητα. Η απόφαση της TTP να στηρίξει τους Αφγανούς Ταλιμπάν προσφέρει και πολιτική και στρατηγική στήριξη στο Αφγανιστάν, το οποίο προσπαθεί να διασφαλίσει την κυριαρχία του μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ και της Δύσης.

Η TTP υποστηρίζει τους Αφγανούς Ταλιμπάν στον πόλεμο τους κατά του Πακιστάν, με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης του Ισλαμαμπάντ και την επικράτηση του Ισλάμ στη Νότια Ασία. Η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς μια στρατηγική κίνηση, αλλά και μια ιδεολογική τοποθέτηση ενάντια στην πακιστανική κρατική εξουσία. Η υποστήριξη της TTP στους Αφγανούς Ταλιμπάν είναι αποτέλεσμα στρατηγικών, πολιτικών και ιδεολογικών δεσμών που συνδέουν τις δύο οργανώσεις, οι οποίες μάχονται για τη δημιουργία ενός ισλαμικού κράτους και την απομάκρυνση της δυτικής επιρροής από την περιοχή.