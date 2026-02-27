Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι πέτυχε συμφωνία για προσωρινή τοπική κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προκειμένου να μπορέσει να αποκατασταθεί η εφεδρική παροχή ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία.

«Η πέμπτη τοπική κατάπαυση του πυρός που διαπραγματεύτηκε ο ΔΟΑΕ μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας άρχισε σήμερα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του διεθνούς οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι σε ανακοίνωση.

«Ο ΔΟΑΕ είχε διευκολύνει πρωτύτερα τέσσερις προσωρινές συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, οι οποίες επέτρεψαν να γίνουν πέντε ξεχωριστές επισκευές σε γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», πρόσθεσε ο Γκρόσι.