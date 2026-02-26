Μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια πολέμου, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αναμέτρηση σε πολλαπλά μέτωπα. Προφανής και μόνιμος αντίπαλος παραμένει η Ρωσία, όμως το Κίεβο καλείται πλέον να διαχειριστεί τις πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, τις αμφιταλαντεύσεις των απεσταλμένων της, αλλά και τις εσωτερικές έριδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μία πλευρά βρίσκονται τα «διστακτικά» κράτη, όπως το Βέλγιο, και από την άλλη τα ανοιχτά εχθρικά, με επικεφαλής την Ουγγαρία.

Όλες αυτές οι εντάσεις έχουν αρχίσει να κορυφώνονται τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με τον συντάκτη του περιοδικού Foreign Policy, Keith Johnson, που αναφέρει πως η έκβαση αυτής της «μάχης» αναμένεται να καθορίσει καταλυτικά την πορεία του πολέμου, καθώς αυτός εισέρχεται στο πέμπτο έτος του.

Το πλήγμα στον αγωγό Druzhba

Το σημείο καμπής των τελευταίων ημερών ήταν η διπλή αεροπορική επιδρομή της Ουκρανίας στον σταθμό άντλησης του αγωγού Kaleykino στο Αλμέτιεφσκ. Πρόκειται για έναν στόχο που βρίσκεται περίπου 1.500 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί την αφετηρία του αγωγού Druzhba («Φιλία»), ο οποίος από τη σοβιετική εποχή τροφοδοτεί την κεντρική Ευρώπη και συνεχίζει να προμηθεύει με καύσιμα τους «φίλους» της Μόσχας στη Βουδαπέστη και τη Μπρατισλάβα.

Σύμφωνα με αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα, τα ουκρανικά πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, με τις πυρκαγιές να μαίνονται για μέρες και τη ροή του πετρελαίου να διακόπτεται για άγνωστο διάστημα. Οι συνέπειες θα είναι άμεσες για τις χώρες που βρίσκονται στο τέλος της διαδρομής του αγωγού, δηλαδή την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Ενεργειακά αντίποινα και το βέτο του Όρμπαν

Ο Johnson, αναφέρει πως οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δεν είναι κάτι καινούριο. Στα τέλη Ιανουαρίου, η Ρωσία είχε χτυπήσει σταθμούς του αγωγού Druzhba στο ουκρανικό έδαφος, προκαλώντας αναταραχή στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία – τις μοναδικές χώρες της ΕΕ που βασίζονται ακόμη σε σημαντικό βαθμό στο ρωσικό πετρέλαιο (έχοντας μάλιστα την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για να το πράττουν).

Ο Βίκτορ Όρμπαν και ο Ρόμπερτ Φίτσο κατηγορούν το Κίεβο ότι καθυστερεί εσπευσμένα να επισκευάσει τον αγωγό. Μάλιστα, ο Όρμπαν μπλόκαρε την ήδη συμφωνημένη ευρωπαϊκή δανειοδότηση ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, μια οικονομική «ανάσα» ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της χώρας εντός του έτους.

Ήδη από τη Δευτέρα, ο Όρμπαν είχε στείλει επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να συναινέσει σε «κανένα» μέτρο υπέρ της Ουκρανίας, εάν δεν αποκατασταθεί πλήρως η ροή του ρωσικού πετρελαίου προς τη χώρα του. Σχεδόν ταυτόχρονα, όμως, ο Johnson γράφει πως ξέσπασε η «μοιραία» πυρκαγιά στον κεντρικό σταθμό άντλησης του αγωγού – γεγονός που υποδηλώνει ότι η τροφοδοσία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί σύντομα, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι επισκευές επί ουκρανικού εδάφους.

Το Κίεβο δείχνει τα δόντια του

Ο Johnson αναφέρει πως μετά από χρόνια εξαντλητικού πολέμου, η Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορεί να καταφέρει πλήγματα όχι μόνο στον εξωτερικό εχθρό, τη Ρωσία, πλήττοντας τα ενεργειακά της έσοδα, αλλά και σε εκείνους που θεωρεί «εσωτερικούς» εχθρούς εντός της Ευρώπης.

Αν και το βέτο της Ουγγαρίας αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την Ουκρανία αλλά και για τη συνοχή της ΕΕ, η ηγεσία στις Βρυξέλλες φαίνεται να εξαντλεί την υπομονή της με τη Βουδαπέστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όρμπαν εμφανίζεται αποδυναμωμένος στις δημοσκοπήσεις ενόψει των ουγγρικών εκλογών του Απριλίου.