Στον Πειραιά, μέσα στο Assos Business Park, η TP Greece έχει δημιουργήσει κάτι που μοιάζει περισσότερο με «εργαστήριο του αύριο» παρά με έναν ακόμη εταιρικό χώρο. Το Innovation Lounge λειτουργεί ως κόμβος καινοτομίας. Είναι το σημείο όπου η τεχνητή νοημοσύνη συναντά την ανθρώπινη εμπειρία και με σύμμαχο τη συναισθηματική νοημοσύνη, προσφέρει λύσεις με πρακτικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα ομάδων και πελατών.

Η μετάβαση στο AI δεν περιμένει

Στη συζήτηση με τον Οδυσσέα Χριστοφορίδη, Chief Transformation Officer της TP Greece, το πλαίσιο τίθεται από την αρχή: η σημερινή μετάβαση προς την AI εποχή θυμίζει, ως μέγεθος αλλαγής, την πρώτη περίοδο του Διαδικτύου. Η διαφορά είναι η ταχύτητα. Η τεχνολογία εξελίσσεται με ρυθμούς που απαιτούν από τους οργανισμούς να κινούνται γρήγορα, με σχέδιο και επιχειρησιακή πειθαρχία.

Σε αυτό το περιβάλλόν, το Innovation Lounge έχει έναν διπλό ρόλο: να προετοιμάσει τους ανθρώπους της TP Greece ώστε να γίνουν «AI capable» και, ταυτόχρονα, να στηρίξει τον ουσιαστικό μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας, τόσο εσωτερικά όσο και σε συνεργασία με τους πελάτες, ώστε η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης να αποδίδει στην πράξη.

Οδυσσέας Χριστοφορίδης, Chief Transformation Officer της TP Greece

Ο ίδιος τονίζει ότι το AI δεν είναι μια απλή «ενσωμάτωση εργαλείων». Προϋποθέτει συνολικό μετασχηματισμό: διαδικασίες, ροές εργασίας, δεδομένα, άνθρωποι και κουλτούρα πρέπει να ευθυγραμμιστούν, ώστε η τεχνολογία να αποδώσει. Μόνο τότε ενισχύεται ουσιαστικά η εξυπηρέτηση, βελτιώνεται η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα και ανεβαίνει το customer experience.

Η συναισθηματική νοημοσύνη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Το βάρος δεν πέφτει μόνο στην τεχνολογία. Σε έναν ανθρωποκεντρικό οργανισμό, όπως η TP Greece, με περισσότερους από 12.000 εργαζομένους, είναι καθοριστικός ο συνδυασμός τεχνητής και συναισθηματικής νοημοσύνης.

Στόχος είναι μια ποιοτική, ανθρώπινη εμπειρία εξυπηρέτησης, σε ένα περιβάλλον όπου άνθρωποι, τεχνολογία και δεδομένα συνεργάζονται χωρίς να χάνεται η αξία της ανθρώπινης επαφής.

Η Ελλάδα ως κόμβος καινοτομίας

Για την Ελλάδα, το ζητούμενο είναι διπλό: γρήγορες δοκιμές και εφαρμογές, αλλά και ωριμότητα. Η βιαστική υιοθέτηση τεχνολογίας χωρίς έτοιμες διαδικασίες μπορεί να ακυρώσει το αποτέλεσμα. Εκεί κρίνεται η διαφορά ανάμεσα στον ενθουσιασμό και στη βιώσιμη μετάβαση, επισημαίνει ο Οδυσσέας Χριστοφορίδης.

Ο ίδιος αναφέρεται και σε ένα κομβικό project που λειτούργησε ως σημείο καμπής για τη μετάβαση της TP Greece σε digital partner υψηλής αξίας. Με δεδομένους τους περιορισμούς εμπιστευτικότητας, περιγράφει ένα περιβάλλον όπου εργαλεία AI υποστηρίζουν τους customer experts, αφαιρούν επαναλαμβανόμενα «βαρετά tasks» και δένουν με δεδομένα και ανθρώπους σε ένα ενιαίο οικοσύστημα, διαμορφώνοντας μια «360° εμπειρία εξυπηρέτησης».

Το Innovation Lounge της TP Greece δεν «επιδεικνύει» απλώς τεχνολογία. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός: ανοιχτός, φωτεινός, συνεργατικός, όπου οι ιδέες δοκιμάζονται, εξελίσσονται και επιστρέφουν πράξη ως μετρήσιμες, χρήσιμες λύσεις.