Η Real Polls έκανε νέα δημοσκόπηση που έδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με διαφορά, ενώ το ΠΑΣΟΚ αν δεν είχε αρχηγό τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα μπορούσε να καταγράψει μεγαλύτερο ποσοστό.

Πιο αναλυτικά, η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου είναι πρώτη με 16,3 μονάδες προβάδισμα, ενώ ακολουθεί το δεύτερο ΠΑΣΟΚ με 9,8%.

Επίσης, αν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε αρχηγό τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα κατέγραφε μεγαλύτερο ποσοστό και συγκεκριμένα 15,8%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για το protagon.gr.

Η πρόθεση ψήφου:

Η εκτίμηση ψήφου:

Τα ποσοστά των κομμάτων αν γίνονταν αύριο εκλογές και είχαν διαφορετικό αρχηγό:

Τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: