Για «ιστορική υποτέλεια» κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατά την ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με τις συμβάσεις για τους υδρογονάνθρακες.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παίζει όλο της το πολιτικό κεφάλαιο και δυστυχώς την τύχη της χώρας σε μια συγκεκριμένη γεωπολιτική επιλογή: Στη συμμαχία Τραμπ-Νετανιάχου. Την ώρα που ευρωπαϊκές χώρες -έστω και διστακτικά- προσπαθούν πια να κρατήσουν μια στοιχειώδη απόσταση από τη γραμμή των ωμών εκβιασμών, η Ελλάδα εμφανίζεται ξανά πλήρως ευθυγραμμισμένη. Ιστορικά υποτελής», είπε χαρακτηριστικά ξεκινώντας την ομιλία του.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για μία «γεωπολιτική φαντασίωση με ενεργειακές προεκτάσεις», τη «μεγάλη ιδέα» ότι «οι ισχυροί ακροδεξιοί σύμμαχοι, πίσω από τους οποίους σέρνεται, θα τη μετατρέψουν σε διάδρομο και κόμβο ορυκτών καυσίμων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», ενώ «στην καλύτερη περίπτωση ελπίζει να γίνει μεταπράτης».

Σε αυτό το πλαίσιο, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «ενδίδει πλήρως στις πιέσεις των λόμπι ορυκτών καυσίμων» που «πιέζουν να καθυστερήσει η ενεργειακή μετάβαση, για να παρουσιαστεί η εξάρτηση από το φυσικό αέριο ως μονόδρομος».

«Οι σημερινές παραχωρήσεις δεν είναι μόνο ενεργειακή επιλογή. Είναι διπλωματικό υποκατάστατο», ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας πως «η τρομερή κυβερνητική διπλωματία τού “σταθερότητα ή χάος” είδε αυτές τις συμβάσεις ως μοναδική ελπίδα να αντιμετωπιστεί εμμέσως το αγκάθι του τουρκολιβυκού μνημονίου».

Όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας και κατά πόσο θα συμβάλουν αυτές οι συμβάσεις στη μείωση τιμών, σημείωσε πως αυτό δεν θα αλλάξει «γιατί η Ελλάδα είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο», ενώ παράλληλα τόνισε ότι η κυβέρνηση στοχεύει σε «πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη», «παραπλανώντας» τους πολίτες, αφού «δεν γνωρίζουμε ακόμα καν αν υπάρχουν κοιτάσματα ούτε αν είναι οικονομικά αξιοποιήσιμα». Όπως εξήγησε, ακόμα και αν υπάρξει βιώσιμο κοίτασμα, η χώρα δεν θα έχει κάποια προνομιακή πρόσβαση ούτε η εξόρυξη εγγυάται φθηνή ενέργεια για τη χώρα και γι’ αυτό θα έπρεπε η κυβέρνηση αντί να συζητά την ανακύκλωση της ενεργειακής αρχιτεκτονικής της χώρας γύρω από το αέριο, θα έπρεπε να συζητά πώς θα αντιμετωπιστεί η νέα ενεργειακή κρίση, ενώ δεν έχει ξεπεραστεί η προηγούμενη».

«Οι συνθήκες που ζούμε δεν θέλουν επιστροφή στην αρχαιολογία των ορυκτών καυσίμων, απαιτούν φτηνή καθαρή ενέργεια», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς προσθέτοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι ένα σχέδιο για καθαρή και φτηνή ενέργεια, κάτι που όμως δεν θα επέτρεπε στον πρωθυπουργό “να πουλήσει” κάθετο διάδρομο και χώρα-κόμβο».

«Ο δήθεν “πράσινος” κ. Μητσοτάκης, από τη μία μάς μιλάει για διείσδυση των ΑΠΕ και ενεργειακή αυτονομία. Και ταυτόχρονα ενδίδει άνευ όρων στο φυσικό αέριο, σε νέες εξορύξεις υδρογονανθράκων, υιοθετεί, πλέον, πλήρως το τραμπικό drill, baby, drill», σχολίασε, υπογραμμίζοντας ότι τώρα μιλάει ακόμα και για «πυρηνικά», παρ’ όλο που η ελληνική κοινωνία είναι σαφώς αντίθετη.

«Η χώρα έχει από το υψηλότερο ηλιακό και αιολικό δυναμικό στην Ευρώπη και επιμένει να μην επενδύει σε δίκτυα, αποθήκευση, διασυνδέσεις, έξυπνη διαχείριση ενέργειας που μπορούν να την κάνουν αξιόπιστη και ασφαλή ενεργειακά. Αυτά θα έπρεπε να συγκροτούν την ενεργειακή μας στρατηγική», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές πως πρόκειται για «πολιτικό σήμα προς τη Γαλλία και τη γαλλική πυρηνική βιομηχανία» που πηγάζει από «εσωκομματικούς ανταγωνισμούς» με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, αφού, όπως σημείωσε, «η συζήτηση για τα πυρηνικά δεν είναι μόνο ενεργειακή, έχει και γεωπολιτικές και στρατιωτικές προεκτάσεις», με αφορμή την ενδεχόμενη συμμετοχή της Ελλάδας σε σχήματα πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας.

«Η στιγμή δεν είναι ουδέτερη. Βρισκόμαστε μπροστά σε επιλογές ζωτικής σημασίας για τη χώρα: Στην ενέργεια, στη γεωπολιτική και στην άμυνα. Και η κυβέρνηση φαίνεται να επιλέγει το πιο επικίνδυνο μονοπάτι: Εξάρτηση στο ενεργειακό πεδίο, υποτέλεια στο γεωπολιτικό και σιωπή στο στρατηγικό», τόνισε ο κ. Χαρίτσης, επισημαίνοντας πως η χώρα έχει ανάγκη από «ενεργειακή αυτονομία και δημοκρατία με καθαρή ενέργεια» και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πολιτική αλλαγή.