Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγες ώρες (12/3, 19:45) τη Μπέτις στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Europa League και η UEFA προχώρησε σε αποθεωτική ανάρτηση στα social media για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Οι «πράσινοι» γνωρίζουν ότι δεν είναι το φαβορί για την πρόκριση στους προημιτελικούς, είναι όμως ανεβασμένοι αγωνιστικά και ψυχολογικά, γεγονός που προκαλεί αισιοδοξία για την πρώτη αναμέτρηση με τους Ισπανούς.

Όπως υπενθύμισε η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, όμως, υπάρχει ακόμη ένας λόγος για να είναι αισιόδοξοι στον Παναθηναϊκό: Ο προπονητής τους δεν έχει ηττηθεί ποτέ εντός έδρας σε αγώνα του Europa League.

Συγκεκριμένα, σε 21 εντός έδρας παιχνίδια, ο Μπενίτεθ έχει 14 νίκες και 7 ισοπαλίες και αν παραμείνει αήττητος και στο 22ο ο Παναθηναϊκός θα είναι ζωντανός στη διεκδίκηση της πρόκρισης.