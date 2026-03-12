Στην αποκάλυψη ότι είχε σκεφτεί σοβαρά να βάλει τέλος στην καριέρα του μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 προχώρησε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος τόνισε πως πιστεύει ακράδαντα ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που φτιάχτηκε για αυτόν.

Ο Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» έκανε δηλώσεις στο INFOSPORT+ και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα, λέγοντας τα εξής…

«Σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Είχα δώσει στον εαυτό μου λίγο χρόνο να το σκεφτεί. Πήγα στο βουνό. Και σκέφτηκα «εντάξει, ας το δοκιμάσουμε. Θα το απολαύσω». Έρχομαι από δύο δύσκολες σεζόν με τους Νικς και αγαπώ πολύ το μπάσκετ, οπότε σκέφτηκα, «απόλαυσέ το και τελείωσε την καριέρα σου με αυτή τη νότα».

Όταν ήμουν στο NBA, παρακολουθούσα την Ευρωλίγκα από μακριά, αλλά υπήρχε μια ομάδα που μου άρεσε ιδιαίτερα, και αυτή ήταν ο Ολυμπιακός. Η ιστορία, οι οπαδοί, το να είσαι στην Αθήνα, το στυλ παιχνιδιού, ο προπονητής και η παρουσία του Μουσταφά Φαλ στην ομάδα. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή ήταν η ομάδα που φτιάχτηκε για μένα.

Το στυλ παιχνιδιού του NBA και της Ευρωλίγκας συγκρίνεται συχνά. Μεγάλωσα με τη FIBA και τις διεθνείς διοργανώσεις τα καλοκαίρια. Έτσι, δεν είχα πολλά προβλήματα να λύσω. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.

Το ελληνικό Πρωτάθλημα είναι ο μόνος τίτλος που έχω κερδίσει. Όταν παίζεις στο NBA για 12 χρόνια και δεν είσαι πρωταθλητής, δεν υπάρχει τίτλος.

Όλα όσα συνέβησαν ήταν μια σημαντική αλλαγή για μένα. Λίγο πριν από αυτό, υπήρξε η απογοήτευση της ήττας της Ευρωλίγκας. Οι τελικοί του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκαν μόλις μια εβδομάδα αργότερα. Είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε χαρούμενοι. Υπάρχει ένα είδος ανακούφισης, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η επίμονη απογοήτευση. Γι’ αυτό είναι δύσκολο για μένα να πω ότι ήταν μια από τις καλύτερες αναμνήσεις μου.

Δεν θέλω να φέρω κακή τύχη στον εαυτό μου, αλλά σύντομα θα αποσυρθώ. Μου απομένουν δύο χρόνια, ίσως τρία το πολύ.

Είμαι τυχερός που παίζω σε μια ομάδα που παλεύει για τον τίτλο κάθε χρόνο. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να κερδίσουμε την Ευρωλίγκα.

Είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε μια βασική ομάδα παικτών που παίζουν μαζί εδώ και χρόνια, έναν προπονητή που συνεργάζεται με τους ίδιους παίκτες για πολύ καιρό. Έχουμε τον καλύτερο προπονητή στην Ευρωλίγκα. Αναμφισβήτητα έχουμε τους καλύτερους οπαδούς. Είναι ένας συνδυασμός που κρατά τον Ολυμπιακό πάντα στο προσκήνιο.

Γι’ αυτό επέστρεψα στην Ευρώπη. Αυτή η αντιπαλότητα, αυτός ο ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είναι τόσο βαθύς και έντονος. Βιώνεις στιγμές που δεν μπορείς να ζήσεις πουθενά αλλού».