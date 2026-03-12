Οι υπογραφές στη σύμβαση για την παραχώρηση του Καυτανζογλείου στον ΠΑΟΚ για πέντε χρόνια μπήκαν την Πέμπτη (11/3), με τον Γιάννη Βρούτση και τη Μαρία Γκοντσαρόβα να εκφράζουν την ικανοποίησή τους.

Το μεγάλο όνειρο όλων στις τάξεις του «δικεφάλου του βορρά» είναι η ανέγερση του νέου γηπέδου στην Τούμπα και πλέον είναι καλυμμένοι σε ό,τι αφορά το πού θα αγωνίζεται η ομάδα όταν θα αρχίσουν τα έργα.

Εδώ και καιρό ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, είχε τονίσει πως υπήρχε συμφωνία για τη χρήση του Καυτανζογλείου και αυτό είναι και επίσημο πλέον καθώς μπήκαν οι υπογραφές στη σχετική σύμβαση.

Αυτό σημαίνει πως ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ως έδρα το Καυτανζόγλειο ακόμη και από την επόμενη σεζόν, αν κριθεί αναγκαίο κάτι τέτοιο, ενώ θα μετακομίσει… κανονικά και με το νόμο εκεί όταν θα αρχίσουν τα έργα για τη νέα Τούμπα.

«Επιτρέψτε μου να κάνω μία δήλωση με τη μορφή τίτλου της σημερινής συνάντησης. Το φιλόξενο, πολλά υποσχόμενο και σε πλήρη εξέλιξη αναβάθμισης Καυτανζόγλειο υποδέχεται με ανοιχτές τις πόρτες και την αγκαλιά του, τον ιστορικό και εμβληματικό ΠΑΟΚ για πρώτη φορά θεσμικά και επίσημα. Το κάνουμε ενσυνείδητα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μία μεγάλη ομάδα, χρειάζεται την αρωγή της Πολιτείας, την είχε και θα την έχει. Όπως είπα στην κυρία Γκοντσάροβα, θα είμαστε σε ότι χρειαστεί κοντά τους», τόνισε στις δηλώσεις του ο Γιάννης Βρούτσης ενώ από την πλευρά του ΠΑΟΚ η CEO της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσαρόβα, είπε τα εξής…

««Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις αρχές που συμμετείχαν για αυτή την συμφωνία και τον κύριο Υπουργό, για την συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό το σημαντικό βήμα που γίνεται σήμερα, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε πολλά πράγματα ακόμα, γιατί αυτό το στάδιο αξίζει να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας γιατί είναι άνοιξη και βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι της ποδοσφαιρικής σεζόν, αλλά ταυτόχρονα και η έναρξη της επόμενης σεζόν είναι και αυτή σύντομα. Ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την θέληση, αυτό το πάθος για αυτή την συνεργασία με όλες τις αρχές, για να μπορέσουμε την νέα σεζόν να είμαστε σε αυτό το στάδιο.

Ελπίζω να βλέπουν όλοι τις προσπάθειες που κάνει ο ΠΑΟΚ για να διαφημίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους Έλληνες παίκτες. Όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι μια κοινή προσπάθεια για αυτό χρειαζόμαστε το κράτος να είναι κοντά μας, να προωθήσει αυτό το θέμα, γιατί δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο, χωρίς υψηλές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις και αυτό το βήμα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται ψηλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ, βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις και πιστεύω ότι το κράτος θα είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια».