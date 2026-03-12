Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει τις πρόωρες εκλογές και πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ανασχηματισμό.

Ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη που έδωσε στο iefimerida είπε ότι «απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές λόγω δημοσκοπικής ανάκαμψης. Σκοπός μου είναι να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο».

«Η πολιτική σταθερότητα συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα, δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας αυτό το επιχείρημα που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των πολιτών», είπε χαρακτηριστικά.

«Ξεκόβω και τον ανασχηματισμό – σε τέτοια περίοδο έχουμε πολλή δουλειά και ένα κυβερνητικό σχήμα που δουλεύει ικανοποιητικά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία της συνέντευξης του πρωθυπουργού:

Για Ιράν: «Αν η σύγκρουση παραταθεί με επιπτώσεις σε ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα υπάρχουν και σε ευρωπαϊκή και σε ελληνική οικονομία – Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα».

Για επιπλέον μέτρα: «Ποτέ δεν ξεδιπλώνουμε όλες τις παρεμβάσεις μας από την πρώτη στιγμή – Έχουμε υπόψη και άλλα μέτρα στήριξης – Στηρίξαμε την κοινωνία και σε Covid και σε ενεργειακή κρίση – αλλά θα πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθεί το φαινόμενο».

Για Κύπρο: «Άμεση προτεραιότητα ήταν η ασφάλεια της χώρας και η προστασία της Κύπρου – Στείλαμε σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη και κινητοποιήσαμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες – και μόνοι μας θα τη στηρίζαμε

Οι Έλληνες επένδυσαν το υστέρημά τους στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας – Αισθανόμαστε ικανοποίηση και υπερηφάνεια όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας σε μια κρίσιμη συγκυρία μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Από όταν δόθηκε η εντολή, ο Υπουργός Άμυνας έκανε την εισήγηση, την αποδέχθηκα, συζητήθηκε δια περιφοράς στο ΚΥΣΕΑ και σε πέντε ώρες τα πλοία απέπλευσαν και τα αεροπλάνα ήταν την ίδια μέρα στην Κύπρο.

Τι θα συνέβαινε αν είχαμε μία κυβέρνηση συνεργασίας και έπρεπε να συνεννοηθώ με άλλους πολιτικούς αρχηγούς για το αν θα στείλουμε φρεγάτες ή όχι στην Κύπρο;».