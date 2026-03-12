Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, προειδοποίησε ότι ολόκληρη η περιοχή θα αντιμετωπίσει μπλακ άουτ μέσα σε 30 λεπτά, αν καταστραφεί το ιρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

«Ο Τραμπ είπε: “Μπορούμε να εξαλείψουμε το ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν μέσα σε μία ώρα, αλλά δεν το έχουμε κάνει”, έγραψε ο Αλί Λαριτζανί στο Χ, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Λοιπόν, αν το κάνουν, ολόκληρη η περιοχή θα βυθιστεί στο σκοτάδι σε λιγότερο από μισή ώρα και το σκοτάδι προσφέρει θαυμάσιες ευκαιρίες για την καταδίωξη Αμερικανών στρατιωτών που τρέχουν να σωθούν».