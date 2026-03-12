Η Θέλτα υποδέχεται τη Λιόν για τη φάση των «16» του Europa League και οι οπαδοί της επιτέθηκαν σε αυτούς των Γάλλων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και τρεις τραυματίες.

Είναι ένα από τα καλύτερα ζευγάρια της φάσης των «16», δεν είναι καθόλου καλό το κλίμα στο Βίγκο όμως, καθώς υπήρξαν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, οπαδοί της Θέλτα επιτέθηκαν σε αυτούς της Λιόν και τρεις Γάλλοι κατέληξαν στο νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκαν, χωρίς ευτυχώς να είναι σοβαρή η κατάστασή τους.

Η Θέλτα με ανακοίνωσή της καταδίκασε το γεγονός και η ισπανική αστυνομία έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση όσων πήραν μέρος στα επεισόδια, οπότε είναι θέμα χρόνου οι συλλήψεις.