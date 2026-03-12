Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τοποθετήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για το θέμα της κύρωσης των συμβάσεων με τη Chevron. Στην ομιλία του, ανάμεσα σε άλλα, είπε: «Με τις συμβάσεις που υπέγραψε η κυβέρνηση με τα ενεργειακά μονοπώλια, όχι μόνο δεν εξασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια για τον λαό, αντίθετα εντείνεται η ανασφάλεια, καθώς η χώρα εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά στους ενεργειακούς πολέμους».



Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο που «αφορά την παράδοση εγχώριων ενεργειακών πηγών στα μονοπωλιακά συμφέροντα, την ώρα που ο λαός όχι απλά δεν έχει κανένα όφελος, αλλά πληρώνει την ενέργεια όλο και πιο ακριβά, εμπεριέχει και την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο».



Όπως εξήγησε, «εμπλοκή στον πόλεμο δεν είναι μόνο οι φρεγάτες, τα F-16, οι Patriot που στέλνετε από δω κι από κει, είναι και ο ρόλος “σημαιοφόρου” που αναλαμβάνει η κυβέρνηση στον ενεργειακό πόλεμο που μαίνεται, με σκοπό την ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ, που είναι και η αιτία των επεμβάσεων».



«Αυτό κάνετε, είτε με την παραχώρηση των οικοπέδων νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης στην κοινοπραξία της Αμερικανικής Chevron και της Hellenic Energy, είτε με τον Κάθετο Διάδρομο και τη μετατροπή της χώρας σε πύλη εισόδου για το πανάκριβο Αμερικάνικο LNG», επισήμανε.

Ανέφερε, ακόμα, ότι «όπως οι φρεγάτες αποτελούν στόχο επιθέσεων από τα αντίπαλα στρατόπεδα, έτσι και οι πλατφόρμες γεωτρήσεων, οι αγωγοί, οι μονάδες επαναεριοποίησης γίνονται μαγνήτες επιθέσεων συνθήκες, μάλιστα, γενίκευσης του πολέμου».



Είπε ότι η κυβέρνηση «όπως ακριβώς έχει τη συναίνεση των κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου για τους εξοπλισμούς, έτσι την έχει και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό πόλεμο».



«Καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να σάς έχει ο λαός, ούτε να δώσει καμία βάση σε αυτά που υπόσχεστε» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, και απαντώντας στον κυβερνητικό ισχυρισμό περί «κατοχύρωσης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, καθώς οι εταρείες αυτές έχουν πίσω τους ισχυρές χώρες», είπε ότι «τόσο κατοχυρωμένα είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα, που στις συμβάσεις για τις περιοχές νότια της Κρήτης, έχετε συμπεριλάβει πρόβλεψη, για το τι θα ισχύσει, στο ενδεχόμενο που μέρος αυτών των θαλάσσιων οικοπέδων δεν συμπεριληφθεί στην ελληνική ΑΟΖ. Προφανώς και εννοείτε μετά από μία επώδυνη διευθέτηση!».



«Άλλωστε μιλάμε για την περιοχή που εφάπτεται με το παράνομο τουρκο-λυβικό σύμφωνο. Και αφήστε αυτά που λέγατε πριν, ότι οι συμβάσεις δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά τα προστατεύουν. Αν δεν ισχύει το ένα, δεν μπορεί να ισχύει και το άλλο από αυτά που λέτε κ. Παπασταύρου. Και αφήστε και την κοροϊδία, ότι πρόκειται για τυπικές και νομικές προβλέψεις που υπάρχουν γενικά σε όλες τις συμβάσεις. Τότε, στις άλλες 2 συμβάσεις γιατί δεν υπάρχουν;

Πρόκειται για την απόλυτη ομολογία ότι, την ίδια ώρα που πουλάτε μεγαλοϊδεατισμό, και με διάφορες εθνικοπατριωτικές, μάλιστα, κορώνες στέλνετε στρατεύματα στην Κύπρο και αλλού για τις ΝΑΤΟϊκές αποστολές, ταυτόχρονα έχετε βάλει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο ΝΑΤΟϊκό παζάρι.

Φαίνεται αντιφατικό, αλλά είναι απλά η απόδειξη ότι και στη χώρα μας, μάλλον φαίνεται ότι υπάρχουν δύο “πατρίδες”. Από τη μία, η πατρίδα του μεγάλου κεφαλαίου, που επιδιώκει να αναβαθμίσει τη θέση του, είτε με “προβολή ισχύος”, είτε και με “παραχωρήσεις” στη συνέχεια. Και από την άλλη η πατρίδα του ελληνικού λαού, που στενάζει, που κινδυνεύει, που αναλαμβάνει κι όλα τα βάρη» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.



Εξήγησε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους και με τις συμφωνίες αυτές δεν θα εξασφαλιστεί ένα «καλύτερο μέλλον για όλους», αναφέροντας, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά: «Σήμερα, ο λαός μας ζει την εξής τραγική ειρωνεία: Τη μία στιγμή ακούει εσάς να λέτε για “άλμα στον ενεργειακό τομέα”, για “Ελλάδα εξαγωγέα ενέργειας” και άλλα τέτοια, και την επόμενη ακούει ότι από μέρα σε μέρα η βενζίνη θα περάσει τα 2 ευρώ, ότι τα τιμολόγια του ρεύματος μπορεί να ανέβουν μέχρι και 30% τον Απρίλιο! Και βέβαια οι ανατιμήσεις δεν πρόκειται να περιοριστούν στα ενεργειακά προϊόντα, αλλά θα περάσουν και στα τρόφιμα, θα περάσουν σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης.



Μοιάζει σουρεαλιστικό, αλλά όλα αυτά είναι απλά το σύστημά σας, ο καπιταλισμός! Από την ανέχεια και τα βάσανα των πολλών, κερδίζουν μόνο οι λίγοι, τα συμφέροντα των οποίων βαφτίζετε και “εθνικά”».



Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «Αυτό που απαιτείται σήμερα, είναι μαζικός λαϊκός ξεσηκωμός, για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, αλλά και για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες αυτής της εμπλοκής.



Εδώ και τώρα ζητάμε:

–Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και ο Ενιαίος Φόρος Κατανάλωσης στην ενέργεια.

–Να τεθεί πλαφόν στις τιμές.

—Επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων

—Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

—Εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που εκτινάσσουν το κόστος φυσικού αερίου.

—Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, πλήρης και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».



«Η γνώμη μας είναι ότι ο λαός χρειάζεται να απορρίψει τους κάθε είδους σχεδιασμούς των εκμεταλλευτών του, που του παρουσιάζει η κυβέρνηση αλλά και άλλα κόμματα του συστήματος ως “εθνικούς στόχους”. Να υπερασπιστεί τα δικά του αυτοτελή συμφέροντα και να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε στην ομιλία του:



«Τα αδιέξοδα του καπιταλιστικού συστήματος δυναμώνουν και ο πόλεμος φέρνει καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων. Είναι μια χαρακτηριστική εκδήλωση της σήψης του, των ιστορικά ξεπερασμένων ορίων του. Ο λαός, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, μπορεί να σηκώσει ψηλά τη σημαία της αντεπίθεσης, της μαχητικής υπεράσπισης των συμφερόντων του και να βάλει πλώρη για έναν αγώνα μέχρι τέλους, δηλαδή μέχρι την οριστική απαλλαγή από αυτό το σύστημα της φτώχειας, των πολέμων και της εκμετάλλευσης. Σε ένα κόσμο που “φλέγεται”, σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός μας έχει τη δύναμη, πιστεύουμε, να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, με το ΚΚΕ μπροστά σε αυτόν τον αγώνα», συμπλήρωσε ο κ. Κουτσούμπας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



