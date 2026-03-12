Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ημαθία και κάμερες ασφαλείας σε σπίτι κατέγραψαν το απίστευτο συμβάν.

Όπως δείχνει η κάμερα ο οδηγός ενός αυτοκινήτου αποφασίζει χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα ένας οδηγός μηχανής να πέσει πάνω του και στη συνέχεια να συρθεί στο πεζοδρόμιο.

Σε αυτό το σημείο όμως εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μία γυναίκα που περπατούσε αμέριμνη στο πεζοδρόμιο. Χωρίς να προλάβει να αντιληφθεί τίποτα η νεαρή γυναίκα δέχεται το χτύπημα από τη μηχανή στο πίσω μέρος του σώματός της, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος.

Ευτυχώς από το τροχαίο αυτό δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Δείτε το απίστευτο βίντεο