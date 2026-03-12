Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε αστυνομικές επιχειρήσεις τις πρωινές ώρες της 4ης και της 11ης Μαρτίου 2026 σε οικισμούς Ρομά της Παιανίας και των Σπάτων.

Συνολικά, έγιναν 16 συλλήψεις, για ρευματοκλοπή και αποξήλωση καλωδίων μήκους 230 μέτρων.

Κατά τις επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που προχώρησε στην αποξήλωση των καλωδίων μήκους 230 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, αλλά και αστυνομικός σκύλος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σκοπός ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές και συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, του Αστυνομικού Τμήματος Σπάτων-Αρτέμιδος, του Αστυνομικού Τμήματος Παιανίας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων-Αρτέμιδος, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.