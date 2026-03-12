Ένα σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο «πέταξε» πάνω από μια πολυσύχναστη διασταύρωση στη Νέα Υόρκη, περνώντας ξυστά από πεζούς και άλλα οχήματα, προτού καρφωθεί σε σκαλωσιές έξω από ένα εστιατόριο Buffalo Wild Wings. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στο Γουάιτ Πλέινς.



Σύμφωνα με το υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας της περιοχής, το SUV κατευθυνόταν ανατολικά όταν παρεξέκλινε της πορείας του, χτύπησε σε μια διαχωριστική νησίδα και απογειώθηκε, διασχίζοντας στον αέρα τις λωρίδες κυκλοφορίας της λεωφόρου Μαμάρονεκ.



Από καθαρή τύχη, το όχημα δεν χτύπησε τρεις ανθρώπους που στέκονταν στη νησίδα εκείνη τη στιγμή, ενώ απέφυγε και αρκετούς άλλους πεζούς προτού διαλύσει τις σκαλωσιές και σταματήσει έξω από το εστιατόριο. Οι αρχές έκαναν λόγο για «θαύμα», καθώς παρά τη μεγάλη κίνηση στο σημείο, δεν τραυματίστηκε κανένας πεζός.



Ο οδηγός, ένας 80χρονος άνδρας από το Λονγκ Άιλαντ, ήταν ο μοναδικός επιβάτης του οχήματος και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη σκηνή ως απίστευτη, σημειώνοντας ότι το αυτοκίνητο κυριολεκτικά «εμβόλισε» το κτίριο. Η αστυνομία ερευνά αν το ατύχημα οφείλεται σε λάθος του οδηγού ή σε κάποια μηχανική βλάβη.



Παρά το περιστατικό, το εστιατόριο παρέμεινε ανοιχτό για το κοινό, ενώ το όχημα απομακρύνθηκε λίγες ώρες αργότερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

Δείτε το βίντεο: