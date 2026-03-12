Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή την τελευταία συνέντευξη που έδωσε.

Ο βουλευτής Αρκαδίας, που μέχρι στιγμής παραμένει Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, μιλώντας στο OPEN για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, άφησε αιχμές για τη δημοσκοπική καθήλωση του κόμματος.

«Η νέα ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που αναδείχθηκε από τις προηγούμενες εκλογές, πρέπει να επαναξιολογήσει την κατάσταση, μαζί με τον πρόεδρο, για να δούμε τι φταίει και είμαστε 15 μονάδες πίσω», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Το ερώτημα και το ζήτημα που θέτω είναι το εξής: εάν έχουμε φοβερό πρόγραμμα, εάν έχουμε φοβερά στελέχη, εάν έχουμε τη χειρότερη Κυβέρνηση και είμαστε 17 μονάδες πίσω, τότε πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουμε την κατάσταση. Η συζήτηση σήμερα είναι πώς θα βρούμε απαντήσεις για να μπορέσει να υπάρξει λύση και νέα δυναμική για να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Με βάση τις δημοσκοπήσεις και με το κλίμα που υπάρχει φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για εμάς και δεν το λέω μόνο εγώ αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος πριν από δεκαπέντε ημέρες είπε ότι πράγματι έχουμε μια υποχώρηση των δυνάμεών μας. Άρα είναι κατανοητό από όλους ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά στο ΠΑΣΟΚ».

Αυτή η συνέντευξη, λοιπόν, οδήγησε στη διαγραφή του από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη να επισημαίνουν σε έντονο ύφος:

«Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, χθες, για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

(…)

Συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της να συζητάμε για την τεχνητή εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους.

(…)

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αντί να επιχειρηματολογεί κατά της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, των αλλεπάλληλων σκανδάλων διαφθοράς που παράγει, της πρωτοφανούς απαξίωσης των θεσμών και του κράτους δικαίου, ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας».

Η επίμαχη συνέντευξη:

Η απάντηση Κωνσταντινόπουλου στη διαγραφή του

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας» δήλωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να τον διαγράψει από το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

«Διαβολοβδομάδα» για το ΠΑΣΟΚ

Με την παραπάνω εξέλιξη φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ διανύει δύσκολη περίοδο οδεύοντας προς το πολυαναμενόμενο συνέδριο.

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε η λίστα με τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που θα συνεδριάσει στις 17 Μαρτίου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, με τα ονόματα που περιλάμβανε να προκαλούν αντιδράσεις.

Αρχικά, περιείχε τον Βαγγέλη Κορακάκη, ο οποίος τόνισε: «Κάποια παρεξήγηση μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας».

Έπειτα, εντάσεις εντός του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε το γεγονός ότι στη λίστα περιλαμβάνεται το όνομα του Θεοδόση Πελεγρίνη, ενώ ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης ξεκαθάρισε ότι δεν ανήκει στην Επιτροπή, κι ας υπήρχε το όνομά του στη λίστα.

Επίσης, πέντε δημοσκοπήσεις που έγιναν μέσα στην εβδομάδα (Alco, Opinion Poll, Interview, Pulse, Real Polls) δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να καταγράφει «χαμηλές πτήσεις» –από 9,8 έως 13,5 μονάδες– παρότι «κλειδώνει» τη δεύτερη θέση.

Μάλιστα, στο ερώτημα της Real Polls αν γίνονταν αύριο εκλογές και τα κόμματα είχαν διαφορετικό αρχηγό, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να καταγράφει το υψηλότερο δημοσκοπικό ποσοστό του και συγκεκριμένα 15,8%, μειώνοντας την ψαλίδα με τη ΝΔ στις 9,7 μονάδες.