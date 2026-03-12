Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέλιε στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του Europa Conference League και προηγείται με 3-0 μετά τα γκολ των Βάργκα (3′), Κοϊτά (33′) και Γκατσίνοβιτς (36′).

Η Ένωση πήγε στη Σλοβενία για να βάλει βάσεις πρόκρισης στους προημιτελικούς της διοργάνωσης και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στο ματς καθώς σκόραρε αμέσως.

Στο 3′ ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ και ο Βάργκα με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, παγώνοντας τους γηπεδούχους.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να επιτίθενται, είχαν δοκάρι με τον Βάργκα, είχαν κι άλλες ευκαιρίες με τον ίδιο παίκτη και τελικά έκαναν το 0-2 στο 33′, όταν ο Γιόβιτς πάσαρε στον Κοϊτά και αυτός έκανε ωραία κίνηση και πλασέ εντός περιοχής, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε τον απόλυτο έλεγχο και αμέσως μετά, στο 36′, έκανε και το 0-3 με το… κατά λάθος γκολ του Γκατσίνοβιτς, ο οποίος πήγε για σέντρα αλλά η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα!