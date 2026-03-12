Η Φερεντσβάρος κυριάρχησε στον πρώτο αγώνα των «16» του Europa League απέναντι στην Μπράγκα, επικρατώντας με 2-0 και αποκτώντας σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Εκεί, σε περίπτωση που συνεχίσει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός – Μπέτις, με το «τριφύλλι» να έχει ήδη το πάνω χέρι μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα.

Οι Μαγυάροι άνοιξαν το σκορ με τον Κανιτσόφσκι στο 32′ και «σφράγισαν» τη νίκη τους και το 2-0 με το τέρμα του Τζόζεφ στο 69′. Την ίδια ώρα η Γκενκ, με βασικό τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, νίκησε 1-0 τη Φράιμπουργκ με γκολ του Ελ Ουαχντί, ενώ μεγάλο διπλό πήρε και η Μίντιλαντ επικρατώντας εκτός έδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ με 1-0.

Στο δε Βίγκο, η Θέλτα προηγήθηκε με το γκολ του Ρουέδα, όμως η Λιόν έφυγε αλώβητη απ’ την ισπανική πόλη με το γκολ του Έντρικ στο 87′.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στη φάση των «16» του Europa League έχουν ως εξής:

Πέμπτη 12/3 Μπολόνια (Ιταλία)-Ρόμα (Ιταλία) 1-1 (50' Μπερναντέσκι - 72' Πελεγκρίνι) Λιλ (Γαλλία)- Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-1 (61' Γουάτκινς) Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπέτις (Ισπανία) 1-0 (88' πέν. Ταμπόρδα) Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Πόρτο (Πορτογαλία) 1-2 (40' Ούνταβ - 21' Μοφί, 27' Μόρα) Θέλτα (Ισπανία)- Λιόν (Γαλλία) 1-1 (25' Ρουέδα - 87' Έντρικ) Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 2-0 (32' Κανιτσόφσκι, 69' Τζόζεφ) Γκενκ (Βέλγιο)- Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-0 (24' Ελ Ουάχντι) Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)- Μίντιλαντ (Δανία) 0-1 (80' Τσο Γκε-Σουνγκ)