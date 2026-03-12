Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε πριν από λίγο πολλαπλά κύματα αεροπορικών επιδρομών σε υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι στόχοι που χτυπήθηκαν από την ισραηλινή αεροπορία περιλάμβαναν αρκετά διοικητικά κέντρα από τα οποία οι μαχητές της Χεζμπολάχ «πραγματοποίησαν προχωρημένες τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και των πολιτών του».

Προτού εκτελεστούν οι επιδρομές, το IDF εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης για τους Λιβανέζους πολίτες.

Ο στρατός δημοσίευσε επίσης πλάνα που δείχνουν μέρος των επιθέσεων.