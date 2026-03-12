Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε πριν από λίγο πολλαπλά κύματα αεροπορικών επιδρομών σε υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο.
Σύμφωνα με τον στρατό, οι στόχοι που χτυπήθηκαν από την ισραηλινή αεροπορία περιλάμβαναν αρκετά διοικητικά κέντρα από τα οποία οι μαχητές της Χεζμπολάχ «πραγματοποίησαν προχωρημένες τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και των πολιτών του».
Προτού εκτελεστούν οι επιδρομές, το IDF εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης για τους Λιβανέζους πολίτες.
Ο στρατός δημοσίευσε επίσης πλάνα που δείχνουν μέρος των επιθέσεων.
צה"ל תקף מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ובדרום לבנון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026
צה"ל השלים לפני זמן קצר, מספר גלי תקיפות נוספים לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ובדרום לבנון.
הותקפו מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה, מהן פעלו מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה.
ארגון… pic.twitter.com/8bvdyEha7e