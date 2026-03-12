Με πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88′, ο Παναθηναϊκός που έπαιζε με 10 παίκτες από το 58′ λόγω αποβολής του Ζαρουρί, νίκησε με 1-0 τη Μπέτις στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Europa League και έχει προβάδισμα για την πρόκριση στους προημιτελικούς.

Οι «πράσινοι» ήθελαν να μπουν δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησαν να πιέσουν στα πρώτα λεπτά, στο 8′ όμως χρειάστηκε η μεγάλη επέμβαση του Λαφόν σε κεφαλιά του Κόουτσο για να μη μείνουν πίσω στο σκορ. Ήταν η πρώτη πολύ καλή ευκαιρία των Ισπανών και η απάντηση του «τριφυλλιού» ήρθε στο 14′ με τον Κυριακόπουλο που βρέθηκε σε θέση βολής και έκανε το σουτ αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Το παιχνίδι είχε πολύ καλό ρυθμό όχι και πολλές φάσεις όμως, με τους φιλοξενούμενους να έχουν εστιάσει στον Τεττέη για να τον αποκόψουν από την υπόλοιπη ομάδα και τον Παναθηναϊκό, από την άλλη πλευρά, να αμύνεται σωστά, έχοντας αφήσει την κατοχή της μπάλας στην αντίπαλό τους.

Τα λεπτά, επομένως, περνούσαν χωρίς κάποια μεγάλη φάση, μέχρι να έρθει το 45′, όταν ο Τεττέη περίμενε τη μπάλα για να εκτελέσει, μετά το γέμισμα από δεξιά, αλλά οι Ισπανοί κατάφεραν να κόψουν. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Μανουέλ Πελεγκρίνι έβγαλε τον Νατάν που είχε δει κίτρινη κάρτα και έβαλε τον Βαλεντίν Γκόμες, με τη Μπέτις να παίρνει ξανά την κατοχή της μπάλας.

Στο 55′ οι Ανδαλουσιανοί απείλησαν με το σουτ του Κόουτσο που έφυγε λίγο άουτ και αμέσως μετά, στο 58′, τα δεδομένα άλλαξαν… Και άλλαξαν, επειδή ο Μαρτσίνιακ έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ζαρουρί για φάουλ στον Εζαλζουλί, αφήνοντας τους «πράσινους» με 10 παίκτες.

Ήταν μια αυστηρή απόφαση που προκάλεσε νεύρα στον Ράφα Μπενίτεθ, στους παίκτες του και στον κόσμο που ήταν στις εξέδρες. Τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, πλέον, για το «τριφύλλι», η αντίδρασή του όμως ήταν καλή. Με πολύ πάθος σε κάθε μονομαχία, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να αμύνεται σωστά ενώ ο Λαφόν ήταν εξαιρετικός όποτε χρειάστηκε, όπως για παράδειγμα στο σουτ του Άντονι στο 78′.

Στο 83′ ο Μπενίτεθ έκανε τις πρώτες του αλλαγές και ένας εξ αυτών που μπήκε, ο Σφιντέρσκι, έγινε αμέσως καθοριστικός, καθώς στο 84′ κέρδισε πέναλτι, μετά την εξέταση του VAR, από τον Γιορέντε, ο οποίος είδε και την κόκκινη κάρτα! Πέναλτι που εκτέλεσε στο 88′ ο Ταμπόρδα για το 1-0, με το οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στους «8».

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Τσέριν (83′ Σιώπης), Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλος, Πελίστρι (92′ Τζούριτσιτς), Ταμπόρδα (94′ Αντίνο), Τεττέη (83′ Σφιντέρσκι).

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Ρουιμπάλ, Γιορέντε, Νατάν (46′ Βαλεντίν Γκόμες), Ροντρίγκες (68′ Ζούνιορ Φίρπο), Σέρχι Αλτιμίρα (79′ Ντεόσα), Φορνάλς, Μαρκ Ρόκα, Άντονι, Κόουτσο, Εζαλζουλί (68′ Ρικέλμε).