Ένα ενδιαφέρον βίντεο που κυκλοφορεί στα social media με τίτλο «Human Limit» παρουσιάζει έναν συνοπτικό πίνακα με τα βασικά όρια αντοχής του ανθρώπινου σώματος, δείχνοντας πόσο μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος σε ακραίες συνθήκες – από την έλλειψη νερού και τροφής μέχρι την παρατεταμένη άπνοια ή την πλήρη απομόνωση.

Τα στοιχεία συγκεντρώνουν ενδεικτικά χρονικά όρια που έχουν προκύψει από επιστημονικές παρατηρήσεις και καταγεγραμμένα περιστατικά.

Πόσο αντέχει ο άνθρωπος χωρίς νερό και τροφή

Σύμφωνα με τον πίνακα, η έλλειψη νερού αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την επιβίωση.

Χωρίς πόσιμο νερό: περίπου 3 έως 5 ημέρες

Χωρίς τροφή: περίπου 40 έως 70 ημέρες

Η μεγάλη διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι ο οργανισμός μπορεί να αντλήσει ενέργεια από αποθέματα λίπους και μυϊκού ιστού, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση της αφυδάτωσης.

Ιδιαίτερα μικρό είναι το χρονικό διάστημα που μπορεί να αντέξει το ανθρώπινο σώμα χωρίς οξυγόνο.

Χωρίς οξυγόνο: 3 έως 5 λεπτά

Ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο: περίπου 4 έως 6 λεπτά

Μετά από αυτό το διάστημα αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος μόνιμης εγκεφαλικής βλάβης.

The human body limit pic.twitter.com/acp5tF8Ees — TotalBodyIQ (@TotalBodyIQ) March 9, 2026

Ο πίνακας αναφέρει επίσης ορισμένα εντυπωσιακά στοιχεία σχετικά με τις φυσικές δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος.

Κράτημα αναπνοής: έως 24 λεπτά (σε ακραίες επιδόσεις)

(σε ακραίες επιδόσεις) Συνεχόμενο περπάτημα: περίπου 30 ώρες

Αν και αυτά τα όρια καταγράφονται σε ειδικές συνθήκες, δείχνουν τις δυνατότητες αντοχής που μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο σώμα.

Πόσο μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος χωρίς ύπνο

Η στέρηση ύπνου αποτελεί επίσης σοβαρή δοκιμασία για τον οργανισμό:

Μέγιστο καταγεγραμμένο διάστημα χωρίς ύπνο: περίπου 11 ημέρες

Πλήρης απομόνωση: έως 7 ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα

Η παρατεταμένη έλλειψη ύπνου επηρεάζει σημαντικά τη μνήμη, την αντίληψη και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Η έκθεση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αποτελεί έναν ακόμη σοβαρό κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Αντοχή σε ακραίο κρύο: περίπου 30 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες και την προστασία του σώματος.

Στον πίνακα παρουσιάζονται και ορισμένα γνωστά ανθρώπινα ρεκόρ:

Μέγιστη καρδιακή συχνότητα: περίπου 220 παλμοί το λεπτό

Αντοχή σε έντονο πόνο: λίγα λεπτά

Μεγαλύτερη καταγεγραμμένη διάρκεια ζωής: 122 χρόνια

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το ανθρώπινο σώμα διαθέτει εντυπωσιακές δυνατότητες προσαρμογής, αλλά και σαφή βιολογικά όρια που δεν μπορούν να ξεπεραστούν χωρίς σοβαρές συνέπειες για την υγεία.