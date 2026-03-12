Η Τουρκία εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης του Ιράν, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο μιας γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, στην Άγκυρα.



Στις κοινές τους δηλώσεις μετά τις συνομιλίες, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας αναφέρθηκε στην κλιμάκωση της έντασης με την Τεχεράνη και ξεκαθάρισε ότι η χώρα του απορρίπτει κάθε σενάριο που θα μπορούσε να προκαλέσει εσωτερική κρίση στο γειτονικό Ιράν.



«Η Άγκυρα παραμένει απολύτως αντίθετη σε κάθε σχέδιο που στοχεύει να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στο Ιράν και να τροφοδοτήσει συγκρούσεις στη βάση εθνοτικών ή θρησκευτικών διαφορών», τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.