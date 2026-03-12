Η ΑΕΚ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους προημιτελικούς του Europa Conference League αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Τσέλιε και ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έκανε κάποια έκπληξη στην αρχική 11άδα.

Η Ένωση είχε ηττηθεί, επίσης εκτός έδρας, με 3-1 από τους Σλοβένους στην πρεμιέρα της League Phase, από τότε όμως πέρασαν πολλοί μήνες και επιστρέφει εκεί αποφασισμένη για τη νίκη.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να πάρουν το αποτέλεσμα που θα τους μετατρέψει σε ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση στους «8» και ο Νίκολιτς απέφυγε τις εκπλήξεις στην αρχική 11άδα.

Ο «δικέφαλος αετός» παρατάσσεται με τον Στρακόσα στο τέρμα, τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο στην άμυνα, οι Μαρίν και Πινέδα είναι στο κέντρο, οι Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά στα άκρα και οι Γιόβιτς και Βάργκα αποτελούν το επιθετικό δίδυμο.

Η 11άδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

Στον πάγκο είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα, Ζίνι.