Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αποκαλέσει τον Νίκο Ανδρουλάκη «Ραν ταν Πλαν».

Στη Χαριλάου Τρικούπη, μεταξύ άλλων, κατηγόρησαν τον κ. Κωνσταντινόπουλο ότι «επιτέθηκε στον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ» «υιοθετώντας πλήρως τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, με μόνο σκοπό να θολώσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και να προσφέρει υπηρεσίες στην κυβέρνηση, λαμβάνοντας τα δημόσια συγχαρητήρια του κ. Γεωργιάδη».

Ο υπουργός Υγείας απάντησε, καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τον αφήσει έξω από τις εσωκομματικές τους διαμάχες.

Τι έγραψε στην ανάρτηση του:

«Έχοντας ως αφορμή μία ανάρτησή μου με ημερομηνία 04/03/2026, όπου επαινούσα τον @Odysseas_για την κριτική του στον Ισπανό Πρωθυπουργό κ. Σάντσες, ο @androulakisnick διέγραψε σήμερα, 12/03/2026 τον κ. Κωνσταντινόπουλο δηλ 8 ημέρες μετά….τον λες και Ραν ταν Πλαν….πρόκειται προφανώς περί υποκρισίας και θα παρακαλούσα τον κύριο Πρόεδρο να με αφήσει έξω από τις εσωκομματικές τους διαμάχες!»