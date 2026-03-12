Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε την Πέμπτη σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον Μήνα Ιστορίας των Γυναικών, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως αναμενόταν, παρέκκλινε από το θέμα για να σχολιάσει τον πόλεμο στο Ιράν.

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει», είπε αφού τον παρουσίασε η Μελάνια.

Σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ τόνισε: «Πραγματικά είναι ένα έθνος τρόμου και μίσους, και αυτή τη στιγμή πληρώνουν μεγάλο τίμημα».

Παράλληλα, επανέλαβε τις γνώριμες αναφορές του για το πόσο ισχυρές είναι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και πώς οι προηγούμενοι πρόεδροι απέτυχαν να αναλάβουν την αναγκαία δράση για να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.