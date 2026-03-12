Στο στόχαστρο επίθεσης με σμήνος drones βρέθηκε βρετανική και συμμαχική στρατιωτική βάση στη βόρεια Ιράκ, προκαλώντας τραυματισμούς σε προσωπικό των ΗΠΑ και συναγερμό στις δυνάμεις του συνασπισμού.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποδίδονται στο Ιράν επιτέθηκαν στη βάση, κοντά στο Ερμπίλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα από τα drones προκάλεσαν εκρήξεις και πυρκαγιά στο στρατόπεδο, ενώ άλλα αναχαιτίστηκαν από συστήματα αεράμυνας.

Τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες – Καμία απώλεια για το Ηνωμένο Βασίλειο

Από την επίθεση τραυματίστηκαν μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Δεν αναφέρθηκαν απώλειες μεταξύ των Βρετανών στρατιωτών, καθώς ειδικές ομάδες αντιμετώπισης drones που είχαν αναπτυχθεί από τη Βρετανία κατάφεραν να αναχαιτίσουν μέρος των επιτιθέμενων των ιρανικών drones.

Παράλληλα, πιλότοι της Royal Air Force πραγματοποίησαν αποστολές πάνω από περιοχές της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ιορδανίας και Κατάρ, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης και ασφάλειας.

Υποψίες για ρωσική επιρροή στις ιρανικές τακτικές

Σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες από τις στρατιωτικές τακτικές που χρησιμοποιεί το Ιράν επηρεάζονται από τη συνεργασία με τη Ρωσία.

Βρετανοί αξιωματικοί ενημέρωσαν ότι η χρήση drones από ιρανικές δυνάμεις φαίνεται να έχει εξελιχθεί με τεχνογνωσία που θυμίζει τις μεθόδους που έχουν χρησιμοποιήσει οι ρωσικές δυνάμεις σε άλλες συγκρούσεις.

Παράλληλα, το Λονδίνο εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει πλοία του Βασιλικού Ναυτικού για την προστασία εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων που διέρχονται από τα Στενλα του Ορμούζ, αν και –όπως επισημάνθηκε– οι σχετικές αποφάσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Ο John Healey υπογράμμισε ότι μακροπρόθεσμα «καμία σύγκρουση δεν μπορεί να λυθεί αποκλειστικά με στρατιωτικά μέσα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει ήδη κοστίσει περισσότερες από 1.500 ζωές και απειλεί να προκαλέσει ευρύτερη ανθρωπιστική κρίση.