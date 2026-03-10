Το Κρεμλίνο προσπάθησε σιωπηλά να διαγράψει πλάνα που δείχνουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν να έχει έντονο βήχα και να δυσκολεύεται να αναπνεύσει κατά τη διάρκεια ομιλίας, καθώς εντείνονται οι φήμες για προβλήματα υγείας του.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, 73 ετών, καταγράφηκε από την κάμερα να βήχει επανειλημμένα και να προσπαθεί να καθαρίσει τον λαιμό του ενώ μαγνητοσκοπούσε μια προηχογραφημένη ομιλία για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Στο μη επεξεργασμένο βίντεο, ο Πούτιν φαίνεται να σταματά στη μέση της πρότασης και να βήχει επανειλημμένα, κάνοντας παράλληλα χειρονομίες προς κάποιον που βρίσκεται εκτός πλάνου.

«Ξέρετε, ας το πω ξανά αυτό, γιατί… ο λαιμός μου είναι λίγο ερεθισμένος. Ναι, λίγο ερεθισμένος. Παραλίγο να αρχίσω να βήχω. Έχω μιλήσει πολύ σήμερα», είπε ο ηγέτης, σύμφωνα με την The Moscow Times.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων του Κρεμλίνου, αλλά διαγράφηκε ξαφνικά λίγα λεπτά αργότερα. Στη θέση του ανέβηκε γρήγορα μια συντομότερη εκδοχή, στην οποία δεν υπήρχαν καθόλου σημάδια του βήχα.

Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι το αρχικό βίντεο δημοσιεύτηκε κατά λάθος.

Δείτε το βίντεο που το Κρεμλίνο εξαφάνισε σε λίγα λεπτά

Παρόλα αυτά, ο Ρώσος ηγέτης τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο φημών σχετικά με την υγεία του — μεταξύ άλλων για υποτιθέμενα εγκεφαλικά επεισόδια, πολλαπλές μορφές καρκίνου και ακόμη και για Πάρκινσον.