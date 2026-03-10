Ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την έμφυλη ισότητα εκπόνησε ο δήμος Αθηναίων για την περίοδο 2026-2028. Στόχος αποτελεί η ενίσχυση των πολιτικών που προάγουν την ισότητα των φύλων, η πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, καθώς και η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και δημόσια ζωή της πόλης.

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Ενίσχυση των δομών πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και στήριξη των επιζωσών.

Παροχή ψυχοκοινωνικής, νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε γυναίκες που έχουν ανάγκη.

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για την ισότητα των φύλων.

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και την οικονομική αυτοδυναμία των γυναικών.

Μέτρα για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων.

Πολιτικές που διευκολύνουν τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημοτικών πολιτικών και υπηρεσιών.

Πρωτοβουλίες για την ασφάλεια στον δημόσιο χώρο και την καθημερινότητα της πόλης.

Δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και την αντιμετώπιση πολλαπλών διακρίσεων.

Το Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα παρουσιάστηκε από τη δημοτική Αρχή κατά τη διάρκεια του χτεσινού Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα κλήθηκαν οι δημοτικές παρατάξεις, αλλά και οι υπηρεσίες του δήμου που ασκούν πολιτική, να μελετήσουν το κείμενο και να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, συμβάλλοντας στην τελική διαμόρφωσή του.

«Για μια σύγχρονη και δημοκρατική πόλη, η προάσπιση της ισότητας δεν είναι επιλογή, είναι δέσμευση μη διαπραγματεύσιμη», τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Σε αυτή την κατεύθυνση, ενισχύσαμε τον Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, στηρίξαμε και αναβαθμίζουμε το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων, “τρέξαμε” την καμπάνια ενημέρωσης #ΩςΕδώ! σε όλους τους χώρους του δήμου. Και τώρα με το Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα, ενισχύουμε τις πολιτικές πρόληψης και στήριξης, επενδύουμε σε δράσεις ευαισθητοποίησης και εργαζόμαστε ώστε η Αθήνα να γίνει μια πόλη, όπου όλες και όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες, νιώθουν και είναι ασφαλείς και τα δικαιώματά τους είναι κατοχυρωμένα».

Από τη μεριά της, η αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας, Μαρία Στρατηγάκη, επισήμανε: «Το Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα, το οποίο παρουσιάσαμε, φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο, που ο δήμος Αθηναίων αντιλαμβάνεται και ασκεί πολιτική. Με το Σχέδιο αυτό, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πόρους, δομές και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τελικά την κοινωνική συμπερίληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων».