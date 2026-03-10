Η Terra Creta επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου διεθνώς, μετά από σημαντικές αναγνωρίσεις που κατέκτησε στον παγκόσμιο θεσμό Extra Virgin Olive Oil World Ranking (EVOOWR) 2025.

Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Terra Creta Grand Cru ξεχώρισε κατακτώντας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Νο1 Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου και την 1η θέση παγκοσμίως στην Κορωνέικη ποικιλία. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη διαχρονική σταθερότητα και την ποιοτική υπεροχή του Terra Creta Grand Cru, ενός ελαιόλαδου που μέσα από την φυσική του φρεσκάδα και τον πλούτο των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών εκφράζει με αυθεντικότητα τον χαρακτήρα της κρητικής γης και της Κορωνέικης ποικιλίας.

Την υψηλότερη αναγνώριση απέσπασε και το Terra Creta Infusions Βασιλικού κατακτώντας τον τίτλο του Νο1 Ελληνικού Infused Ελαιόλαδου για δεύτερη χρονιά. Η σειρά Terra Creta Infusions παράγεται με φυσική εκχύλιση βασιλικού ή σκόρδου ή λεμονιού σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, δημιουργώντας προϊόντα υψηλής γαστρονομικής αξίας που χαρακτηρίζονται από φρεσκάδα και ισορροπία στα αρώματα και τις γεύσεις τους και απευθύνονται τόσο στον σύγχρονο καταναλωτή, όσο και στη διεθνή γαστρονομική σκηνή.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αποτέλεσμα της ολιστικής φιλοσοφίας της Terra Creta, που καλύπτει κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, από τον ελαιώνα έως το ελαιοποιείο, με έμφαση στον απόλυτο έλεγχο ποιότητας. Η άμεση ελαιοποίηση, το ιδιόκτητο ελαιοποιείο στο Κολυμβάρι Χανίων, οι δράσεις της Ακαδημίας Ελιάς Terra Creta προς τους παραγωγούς και η συνεχής επένδυση στην καινοτομία, αποτελούν βασικούς πυλώνες αυτής της επιτυχίας.

«Αυτές οι διακρίσεις είναι η επιβράβευση της σκληρής δουλειάς και του πάθους μας για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, και μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές μας τα καλύτερα προϊόντα που παράγουμε με περηφάνεια εδώ, στο ελαιοποιείο μας στο Κολυμβάρι Χανίων», δήλωσε ο Φώτης Σουσαλής, Olive Oil Plant & Sourcing Director.

Με σταθερή πίστη στην ποιότητα και σεβασμό στον αιώνιο καρπό, η Terra Creta συνεχίζει να αναδεικνύει το ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο διεθνώς, ενισχύοντας τη θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη της υψηλής γαστρονομίας.