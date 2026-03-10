Το Ντουμπάι μπορεί τα τελευταία χρόνια να προωθούσε την ιδέα ότι είναι η πόλη που όλα τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, ωστόσο ο πόλεμος με το Ιράν έδειξε πως είναι ένα θνητό μέρος σαν όλα τα άλλα, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να χτυπηθεί. Προκειμένου να σώσει το γόητρό του επιστρατεύει, λοιπόν, influencers που αναφέρουν ότι όλα είναι ήρεμα.

Βίντεο που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, δείχνουν περσόνες του διαδικτύου σε συγκεκριμένα μέρη στο Ντουμπάι, όπου υποστηρίζουν ότι δεν επλήγησαν από τον πόλεμο.

Επίσης, ανεβάζουν στα social media φωτογραφίες και βίντεο από σημεία που έγιναν χτυπήματα, αλλά από διαφορετική οπτική γωνία, ισχυριζόμενοι ότι οι επιθέσεις είναι ψευδείς ειδήσεις.

«Βλέπετε εσείς κάποια καταστροφή;», λέει παραδείγματος χάριν μια influencer σε βίντεο που γύρισε στην είσοδο ενός ουρανοξύστη, τον οποίο χτύπησε drone προς την κορυφή του, έγραψε το ABC.

Σύμφωνα με την Daily Mail, σε άλλες αναρτήσεις οι influencers ευχαριστούν τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μάκτουμ, πρωθυπουργό και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά και κυβερνήτη του Ντουμπάι.

Ο Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μάκτουμ

Μάλιστα, έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν από το διαδίκτυο βίντεο και φωτογραφίες από τις επιθέσεις του Ιράν, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι θα κινούνται κατά χρηστών που δημοσιεύουν υλικό που δεν έχει κυβερνητική έγκριση.

Παραδείγματος χάριν, βίντεο που έδειχνε drone να πέφτει πάνω σε ουρανοξύστη και είχε αναπαραχθεί στην πλατφόρμα Χ, κατέβηκε με τη δικαιολογία ότι «ήταν fake news, γιατί δεν ήταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος, αλλά θραύσμα βαλλιστικού πυραύλου που είχε αναχαιτιστεί».

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει σάλος στο διαδίκτυο, με χιλιάδες χρήστες να βάζουν στο στόχαστρο τους influencers που κλήθηκαν να σώσουν το γόητρο του Ντουμπάι.

Η Daily Mail έγραψε ότι η αντίδραση ανάγκασε ορισμένες διαδικτυακές περσόνες να σβήσουν τις σχετικές αναρτήσεις τους, γιατί άρχισαν να χάνουν ακολούθους, ενώ άλλοι influencers παρότι βρίσκονται στο Ντουμπάι σταμάτησαν να μιλούν για τον πόλεμο ή να δείχνουν εξωτερικά πλάνα.