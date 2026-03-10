Ανησυχία προκαλούν πληροφορίες από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει ναυτικές νάρκες σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη, τα Στενά του Ορμούζ.

Το στενό θαλάσσιο πέρασμα, που βρίσκεται νότια των ιρανικών ακτών, αποτελεί βασική «αρτηρία» για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς καθημερινά περνούν από εκεί περίπου 80 δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CBS News, η θαλάσσια κυκλοφορία έχει μειωθεί δραστικά μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Ενδείξεις για ναρκοθέτηση της περιοχής

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν χρησιμοποιεί μικρά σκάφη που μπορούν να μεταφέρουν έως και τρεις ναυτικές νάρκες, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν πρόσφατα ότι το ιρανικό ναυτικό έχει πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Γιατί τα Στενά του Ορμούζ είναι τόσο σημαντικά

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα στενό πέρασμα μήκους περίπου 145 χιλιομέτρων, που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.

Παρά το μικρό τους πλάτος, είναι αρκετά βαθιά ώστε να διέρχονται τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια του κόσμου. Από εκεί περνά:

περίπου το 25% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου

περίπου το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)

Το πετρέλαιο προέρχεται κυρίως από χώρες του Κόλπου όπως το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράν, το οποίο εξάγει περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με αμερικανικά στοιχεία.

Μείωση της ναυσιπλοΐας και αυξημένα ασφάλιστρα

Η ένταση στην περιοχή έχει ήδη επηρεάσει τη ναυτιλία. Πολλά δεξαμενόπλοια αποφεύγουν να περάσουν από το σημείο ή απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους, ώστε να μην εμφανίζονται σε δημόσια δεδομένα.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι αντί να κλείσει πλήρως το πέρασμα, το Ιράν πραγματοποιεί επιθέσεις σε κοντινές περιοχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ασφαλιστικές εταιρείες να αυξάνουν σημαντικά τα ασφάλιστρα ή ακόμη και να αρνούνται να ασφαλίσουν πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons Research, περίπου 3.200 πλοία – δηλαδή το 4% της παγκόσμιας χωρητικότητας – παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό Κόλπο.

Επιπτώσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στην περιοχή θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Ήδη οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την Ασία έχουν αυξηθεί, καθώς πολλές χώρες εξαρτώνται από τις εισαγωγές LNG.

Προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν διακοπεί η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν με πολύ πιο σκληρά μέτρα.

«Αν το Ιράν σταματήσει τη ροή πετρελαίου, θα χτυπηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες 20 φορές πιο σκληρά από ό,τι μέχρι τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να ζητά από το Ισραήλ να περιορίσει τα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, καθώς φοβάται ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει μελλοντικές συμφωνίες πετρελαίου.