Η Τότεναμ βρέθηκε να χάνει με 3-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης μόλις στο 15ο λεπτό, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του Champions League, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα τον Κίνσκι, τον οποίο έβγαλε αμέσως ο Ιγκόρ Τούντορ.

Οι Λονδρέζοι δεν τα πάνε καθόλου καλά στην Premier League καθώς δίνουν μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, στην Ευρώπη όμως τα πάνε καλύτερα καθώς είναι στους «16» και ταξίδεψαν στη Μαδρίτη για το πρώτο παιχνίδι με την Ατλέτικο.

Ένα παιχνίδι που άρχισε εφιαλτικά καθώς μόλις στο 15ο λεπτό οι Ισπανοί ήταν μπροστά με 3-0, χάρη σε γκολ των Γιορέντε (6′), Γκριεζμάν (14′) και Άλβαρες (15′).

MARCOS LLORENTE JUST PUNISHED THAT TOTTENHAM DEFENSIVE BLUNDER! NO MERCY!



🇪🇺 Atletico Madrid 1-0 Tottenhampic.twitter.com/0aewBiwyZa — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 10, 2026

Από αυτά τα τρία γκολ, τα δύο μπήκαν επειδή έκανε απίστευτα λάθη ο τερματοφύλακας Κίνσκι, με αποτέλεσμα ο Τούντορ να τον κάνει αλλαγή στο 17ο λεπτό, βάζοντας στη θέση του τον Γκουλιέλμο Βικάριο.