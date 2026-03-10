Με το ένα τρίποντο να διαδέχεται το άλλο, ο Ολυμπιακός ξέφυγε από νωρίς κόντρα στην Παρί εκτός έδρας και τελικά νίκησε με 104-87, πιάνοντας έτσι τη Βαλένθια στη 2η θέση της Euroleague.

Ανήμερα των 101ων γενεθλίων τους, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν ζεστοί στο παιχνίδι και με 4/4 τρίποντα πήρε από νωρίς το προβάδισμα και φρόντισε να το διευρύνει, με το σκορ να είναι 22-33 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι Γάλλοι έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο και κατάφεραν να πλησιάσουν στο -5 (30-35) στο 13′, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξέφυγε ξανά με 10 πόντους (36-46) στο 15′, η Παρί όμως δεν πτοήθηκε και μείωσε σε 47-51 στο 17′, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με σκορ 55-63.

Οι Πειραιώτες ήταν εκπληκτικοί στην επίθεση αλλά τραγικοί στην άμυνα, η νίκη όμως έμοιαζε δεδομένη. Έχοντας πάντα απαντήσεις όταν οι γηπεδούχοι πλησίαζαν, οι «ερυθρόλευκοι» με τους Ντόρσεϊ και Πίτερς να σκοράρουν συνεχώς από την περιφέρεια ξέφευγαν πάντα και μπήκαν από το +16 (71-87) στην τελευταία περίοδο.

Εκεί, μπήκε στην… εξίσωση και ο Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να προηγηθεί με 18 πόντους (80-98) και τελικά να επικρατήσει με 104-87, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα play off.

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104