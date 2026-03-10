Η αποστολή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν αποχώρησε από την Αυστραλία, με τις περισσότερες παίκτριες να επιβιβάζονται σε πτήση από το Σίδνεϊ με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι επιπλέον μέλη της ομάδας επέλεξαν τελικά να ζητήσουν άσυλο.

Η υπόθεση ξεκίνησε να παίρνει διεθνείς διαστάσεις μετά την απόφαση των παικτριών να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν πριν από την αναμέτρηση με τη Νότια Κορέα στη Gold Coast, στο πλαίσιο του Asia Cup. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την ένταση που ξέσπασε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη χώρα τους.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, προσφέροντας ανθρωπιστικές βίζες σε όλα τα μέλη της αποστολής όταν η είδηση της διαμαρτυρίας έγινε γνωστή στο Ιράν και άρχισαν να εκδηλώνονται ισχυρές πιέσεις εναντίον τους.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ένας συντηρητικός σχολιαστής στο Ιράν χαρακτήρισε την ομάδα «προδότριες σε καιρό πολέμου», ζητώντας σκληρές κυρώσεις εις βάρος τους. Η δήλωση αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι οι παίκτριες θα αντιμετώπιζαν διώξεις σε περίπτωση επιστροφής τους στην πατρίδα.

Λίγο μετά την επίσκεψη του υπουργού Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν στη Gold Coast, πέντε παίκτριες αποδέχθηκαν την πρόταση για ανθρωπιστική βίζα. Οι συγκεκριμένες γυναίκες αποχώρησαν από την υπόλοιπη αποστολή, η οποία μετακινήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Σίδνεϊ για να επιβιβαστεί στην πτήση επιστροφής.

Νέα αιτήματα ασύλου από μέλη της αποστολής

Σύμφωνα με τη Daily Mail, στη συνέχεια δύο ακόμη παίκτριες, καθώς και η υπεύθυνη προμηθειών της ομάδας, αποφάσισαν να ζητήσουν άσυλο και δεν επιβιβάστηκαν τελικά στο αεροσκάφος της Malaysia Airlines, το οποίο αναχώρησε περίπου στις 22.45 το βράδυ της Τρίτης έπειτα από σημαντική καθυστέρηση.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο, με αρκετές παίκτριες να αγκαλιάζονται εμφανώς φορτισμένες πριν από την επιβίβαση. Την ίδια ώρα, αντικαθεστωτικοί Ιρανοί που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν πληροφορήθηκαν ότι περισσότερα μέλη της ομάδας είχαν αποφασίσει να ζητήσουν άσυλο.

Ανησυχία είχε προκαλέσει νωρίτερα και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, στο οποίο μια παίκτρια φαίνεται να οδηγείται κρατώντας την από το χέρι έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας στη Gold Coast.

BREAKING: Video shows Iranian regime thugs forcing the Iranian women’s soccer team onto their bus, where they will then fly back to Iran, likely to be punished.



UN Women has not said a word. pic.twitter.com/a30ev1Wt7e — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 10, 2026

Μεταξύ όσων παρέμειναν στην Αυστραλία βρίσκεται και η περίπου 20 ετών Μοχαντέσε Ζολφί, η οποία ήταν μία από τις δύο παίκτριες που αποδέχθηκαν το άσυλο μετά τις αρχικές πέντε και δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή.

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η υπεύθυνη προμηθειών της ομάδας, Φλερ Μεσκίν-Καr. Υπενθυμίζεται ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση είχε προσφέρει ανθρωπιστικές βίζες σε όλα τα μέλη της ομάδας μετά την άρνησή τους να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν στις 2 Μαρτίου.

Η δραματική έξοδος

Οι νέες πληροφορίες που αποκαλύπτονται για τη φυγή των πέντε παικτριών από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή θυμίζουν σκηνές από ταινία. Οι γυναίκες κατάφεραν να φύγουν χωρίς να γίνουν αντιληπτές από τους φρουρούς αλλά και από άλλα μέλη της ομάδας, ενώ νωρίτερα έστελναν σήματα «SOS» χρησιμοποιώντας τους φακούς των κινητών τους. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, η καθημερινότητά τους έμοιαζε με καθεστώς περιορισμού, καθώς μετακινούνταν συνεχώς από το ξενοδοχείο προς το γήπεδο υπό στενή επιτήρηση.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται ότι η σκέψη της αποχώρησης είχε ήδη δημιουργήσει έντονη ψυχολογική φόρτιση μέσα στην ομάδα, με την απόφαση που τελικά πήραν οι πέντε παίκτριες να επηρεάζει το κλίμα στην αποστολή.

Η δικηγόρος τους, Τίνα Κορντροσταμί, μιλώντας σε αυστραλιανό τηλεοπτικό σταθμό, εξήγησε ότι οι γυναίκες επιχείρησαν να απομακρυνθούν μέσω του χώρου στάθμευσης. Πριν φτάσουν εκεί, χρησιμοποίησαν τη σκάλα της εξόδου κινδύνου για να κατέβουν από τους ορόφους.

Όταν οι άνδρες που είχαν αναλάβει την επιτήρησή τους συνειδητοποίησαν ότι οι πέντε παίκτριες είχαν εξαφανιστεί, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση.

Οι φρουροί, εμφανώς εξοργισμένοι, ξεκίνησαν αμέσως να τις αναζητούν και κατέβηκαν τρέχοντας τις σκάλες, καθώς δεν υπήρχε χρόνος για να περιμένουν το ασανσέρ. Ωστόσο, στάθηκαν τυχερές, αφού η πόρτα που οδηγούσε στο πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη.

Στο λόμπι του ξενοδοχείου άρχισε σταδιακά να γίνεται αντιληπτό τι είχε συμβεί, με τους υπεύθυνους ασφαλείας να εμφανίζονται έντονα απογοητευμένοι. Η αποστολή τους ήταν να κρατούν τις παίκτριες υπό στενή επιτήρηση, όμως τελικά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη φυγή τους.

⚡️ Five Iranian players, who have requested asylum in Australia, carried out a dramatic escape from IRGC handlers at a hotel



The women reportedly ran down the stairs while their escorts chased them and made it outside just before the garage door was locked. https://t.co/LNwQro6ZrG pic.twitter.com/52m7zuJNYp — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Οι παίκτριες που αναχώρησαν επιβιβάστηκαν σε πτήση από το Σίδνεϊ προς την Κουάλα Λουμπούρ, από όπου θα συνέχιζαν το ταξίδι τους προς τη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, Ιρανοί που ζουν στην Αυστραλία υποστήριξαν ότι οι παίκτριες βρίσκονταν υπό τεράστια πίεση προκειμένου να επιστρέψουν στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε ξενοδοχείο στο Μπρισμπέιν, όπου φέρεται να βρίσκονταν υπό την επίβλεψη αξιωματούχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μία παίκτρια φέρεται να έστειλε μήνυμα σε ομάδα υποστηρικτών, γράφοντας ότι «έχουν πάρει όμηρους όλες τις οικογένειές μας», σύμφωνα με την εφημερίδα The Australian.

‘SAVE OUR GIRLS’: Fans attempt to block the Iranian women’s soccer team from leaving their Australian hotel, fearing the players would face punishment upon returning to Iran after players refused to sing their national anthem ahead of a recent game.



Witnesses said one player was… pic.twitter.com/Ho3h7Pex8C — Fox News (@FoxNews) March 10, 2026

Η ένταση ήταν εμφανής και έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας, όπου διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν το λεωφορείο που θα μετέφερε τις παίκτριες στο αεροδρόμιο της Gold Coast.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μέλη του προσωπικού τραβούσαν παίκτριες για να επιβιβαστούν στο λεωφορείο.

Στο αεροδρόμιο είχαν αναπτυχθεί επιπλέον δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, καθώς και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ώστε να στηρίξουν τις παίκτριες σε περίπτωση που αποφάσιζαν την τελευταία στιγμή να αποδεχθούν τις ανθρωπιστικές βίζες.

Παράλληλα, παρόντες ήταν και διαδηλωτές που τις προέτρεπαν να παραμείνουν στην Αυστραλία.

Η αποστολή έφτασε στο Σίδνεϊ περίπου στις 20.15 με πτήση από τη Gold Coast και αποβιβάστηκε περίπου ένα τέταρτο αργότερα, αφού πρώτα κατέβηκαν όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο συνοδευόμενες από 12 αστυνομικούς της AFP.

Συγκίνηση μέσα στο αεροπλάνο και το μήνυμα του πιλότου

Μια επιβάτιδα, η Κόρτνι, που ταξίδευε στην ίδια πτήση από τη Gold Coast προς το Σίδνεϊ, ανέφερε ότι οι παίκτριες είχαν επιβιβαστεί πρώτες στο αεροσκάφος της Qantas.

Όπως δήλωσε στο ίδιο μέσο, πολλοί επιβάτες συγκινήθηκαν από την «όμορφη ατμόσφαιρα» που επικρατούσε μέσα στο αεροπλάνο, κάτι που ενισχύθηκε από ένα συγκινητικό μήνυμα του πιλότου.

«Ο πιλότος έκανε μια πραγματικά όμορφη ανακοίνωση για το πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και για την κατάσταση στον κόσμο αυτή τη στιγμή», είπε η Κόρτνι εμφανώς συγκινημένη.

«Η ατμόσφαιρα στο αεροπλάνο ήταν πραγματικά πολύ καλή, όλοι χειροκρότησαν τον πιλότο και όλοι ήταν ευγενικοί και υπέροχοι».

Οι παίκτριες παρέμειναν συγκεντρωμένες και ενωμένες στις πρώτες σειρές της οικονομικής θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.

«Ο κόσμος τις χαιρετούσε, τους έλεγε διάφορα. Εγώ είπα “σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σας”», ανέφερε η Κόρτνι.

Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ περίμεναν συνολικά 14 βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί, οκτώ γυναίκες και έξι άνδρες, για να συνοδεύσουν την αποστολή μέχρι τη διεθνή πτήση της.

Το πρώτο σκέλος του ταξιδιού τους επρόκειτο να είναι μια πτήση διάρκειας περίπου οκτώμισι ωρών προς την Κουάλα Λουμπούρ.

Η πτήση MH140 ήταν προγραμματισμένη να απογειωθεί στις 22.15, ωστόσο σημειώθηκε καθυστέρηση.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, διαδηλωτές είχαν προσπαθήσει να εμποδίσουν λεωφορείο να αναχωρήσει από το ξενοδοχείο της ομάδας στη Gold Coast.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που καταγράφηκαν, μια παίκτρια φαίνεται να οδηγείται στο λεωφορείο κρατώντας την από το χέρι συμπαίκτρια της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι παίκτριες Γκουλούους Χοσραβί και Μοχαντέσε Ζολφί, και οι δύο περίπου 20 ετών, δεν ταξίδεψαν τελικά με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς αποδέχθηκαν την προσφορά για βίζα μαζί με την υπεύθυνη προμηθειών, Φλερ Μεσκίν-Καr.

Οι πέντε παίκτριες που είχαν προηγουμένως ζητήσει άσυλο είναι οι Φατεμέ Πασαντιντέχ, Ζάχρα Γκανμπαρί, Ζάχρα Σαρμπαλί, Ατεφέ Ραμαζανζαντέχ και Μόνα Χαμούντι.

Μετά την απογείωση της πτήσης, ο υπουργός Τόνι Μπερκ μίλησε σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, τονίζοντας ότι κάθε παίκτρια είχε την ευκαιρία να συζητήσει ιδιωτικά με αξιωματούχο του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς την παρουσία συνοδών της ομάδας, ώστε να αποφασίσει ελεύθερα αν ήθελε να παραμείνει στην Αυστραλία.

«Δόθηκε επιλογή και έγινε σε συνθήκες όπου δεν υπήρχε πίεση», είπε.

«Σέβομαι τα σχόλια και τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με τις διαμαρτυρίες, όμως πριν επιβιβαστούν σε εκείνο το αεροπλάνο η καθεμία είχε την ευκαιρία να πάρει τη δική της απόφαση και σέβομαι την απόφασή τους».