Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας τις τελευταίες ώρες, καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει ναυτικές νάρκες στην περιοχή, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών φέρονται να έχουν ενδείξεις ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για πιθανή ναρκοθέτηση του στενού περάσματος, με στόχο να περιορίσει ή ακόμη και να διακόψει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα.

Πιθανές συνέπειες για τη διεθνή ναυσιπλοΐα

Αν επιβεβαιωθεί μια τέτοια κίνηση, θα πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη για τη διεθνή ναυτική ασφάλεια, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τη φύση ή την έκταση των κινήσεων που φέρεται να εξετάζει η Τεχεράνη, ωστόσο οι πληροφορίες έχουν ήδη προκαλέσει έντονη κινητοποίηση σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Η προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ζητώντας από το Ιράν να απομακρύνει άμεσα τυχόν νάρκες που έχουν τοποθετηθεί.

Trump:



If Iran has put out any mines in the Hormuz Strait, and we have no reports of them doing so, we want them removed, IMMEDIATELY!



If for any reason mines were placed, and they are not removed forthwith, the Military consequences to Iran will be at a level never seen… pic.twitter.com/87KsY3nvry — Clash Report (@clashreport) March 10, 2026

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – και δεν έχουμε ακόμη επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο – θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι αν δεν υπάρξει άμεση απομάκρυνση των ναρκών, οι στρατιωτικές συνέπειες για την Τεχεράνη θα είναι πρωτοφανείς.

U.S. forces are degrading the Iranian regime's ability to project power at sea and harass international shipping. For years, Iranian forces have threatened freedom of navigation in waters essential to American, regional and global security and prosperity. pic.twitter.com/gIBN02mowh — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

«Αν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν άμεσα, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει», τόνισε.

Απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Την ίδια στιγμή, σκληρή προειδοποίηση απηύθυνε και ο επικεφαλής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Alireza Tangsiri.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση αμερικανικών πολεμικών πλοίων ή πλοίων συμμάχων τους από τα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί στόχος.

בתקיפה משולבת בטהרן ובתבריז במקביל: צה"ל תקף מפקדות מרכזיות כשבתוכן חיילים של גופי הביטחון במשטר הטרור האיראני



צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.



במהלך גל תקיפה משולב שהושלם מוקדם יותר היום (ג') בטהרן ובתבריז במקביל, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן… pic.twitter.com/QRRJJvhMIr — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 10, 2026

Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση σε προηγούμενη ανάρτηση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, ο οποίος είχε αναφέρει ότι το αμερικανικό ναυτικό συνόδευσε ένα δεξαμενόπλοιο μέσω των στενών – ανάρτηση που αργότερα διαγράφηκε από το X.

«Ο ισχυρισμός ότι ένα πετρελαιοφόρο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με αμερικανική στρατιωτική συνοδεία είναι εντελώς ψευδής», δήλωσε ο Τανγκσιρί.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε διέλευση αμερικανικών δυνάμεων θα αντιμετωπιστεί με ιρανικούς πυραύλους και drones, κλιμακώνοντας ακόμη περισσότερο την ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.