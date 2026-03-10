Καθόλου σίγουρη δεν θα πρέπει να θεωρείται η συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ 2026, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Μεχντί Τατζ.

Τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν και τον αθλητισμό και από την πρώτη στιγμή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ, θεωρήθηκε αμφίβολη η συμμετοχή του Ιράν στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και παραμένει αμφίβολη, εξαιρετικά αμφίβολη, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Το Ιράν θα πρέπει να δώσει τους τρεις αγώνες του ομίλου του στις ΗΠΑ, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, με τον Μεχντί Τατζ να κάνει νέες δηλώσεις για το θέμα.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε δύο tweets απαιτώντας να χορηγηθεί πολιτικό άσυλο στις παίκτριές μας και ότι αν η Αυστραλία δεν το έκανε, θα το έκανε ο ίδιος. Προκάλεσε 160 μάρτυρες σκοτώνοντας τα κορίτσια μας στο Μινάμπ και τώρα κρατά τα κορίτσια μας ομήρους. Πώς μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό αυτές τις συνθήκες;», είπε αρχικά ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν και συνέχισε.

«Εάν το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξαχθεί υπό αυτές τις συνθήκες, ποιος λογικός άνθρωπος θα έστελνε την εθνική του ομάδα σε ένα τέτοιο μέρος;».