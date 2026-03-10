Τουλάχιστον 70 Ολλανδοί εμπλέκονται σε ένα διεθνές διαδικτυακό δίκτυο στο οποίο κυρίως ανήλικοι χρήστες αναγκάζουν ο ένας τον άλλον σε ακραίες μορφές κακοποίησης και βίας, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών της Χάγης (HCSS). Το κέντρο περιγράφει την κατάσταση ως μια ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη, αναλύοντας το λεγόμενο «The Com». Πρόκειται για ένα μεγάλο διεθνές ψηφιακό οικοσύστημα όπου οι χρήστες, συχνά ανήλικοι, εξαναγκάζονται σε πράξεις όπως η δολοφονία ή η κακοποίηση ανθρώπων και κατοικιδίων, καθώς και στον εξαναγκασμό σε αυτοτραυματισμό ή αυτοκτονία.

Το δίκτυο αυτό αποτελείται από διάφορους τομείς που αλληλοκαλύπτονται. Το παλαιότερο τμήμα είναι το Cyber Com που επικεντρώνεται στο κυβερνοέγκλημα, από το οποίο προέκυψε γύρω στο 2021 το Sextortion Com. Ομάδες όπως η 764 επικεντρώνονται στην ψηφιακή αποπλάνηση ανηλίκων, τη σεξουαλική εκβίαση και τον εξαναγκασμό σε αυτοτραυματισμό. Από εκεί αναπτύχθηκε το Offline Com, στο οποίο ανήκει η ομάδα No Lives Matter, η οποία εστιάζει περισσότερο στη βία στον φυσικό κόσμο, από βανδαλισμούς μέχρι επιθέσεις με μαχαίρι. Η συγκεκριμένη ομάδα θεωρείται από την Εισαγγελία ως τρομοκρατική οργάνωση.



Τον περασμένο Οκτώβριο, ο 25χρονος Justin B., γνωστός στο διαδίκτυο ως Cxrpse, εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου με την κατηγορία ότι ίδρυσε και ηγήθηκε της No Lives Matter για πάνω από πέντε χρόνια. Η οργάνωση αυτή είχε ως στόχο τη διάπραξη ή την υποκίνηση δολοφονιών και σοβαρών σωματικών βλαβών. Ένα μικρό μέρος του δικτύου παρουσιάζει ιδεολογικά χαρακτηριστικά και στοχεύει συνειδητά στην πρόκληση βίας και χάους στην κοινωνία. Η μελέτη επισημαίνει ότι εντός αυτών των δικτύων οι ρόλοι θύτη και θύματος συχνά συγχέονται, καθώς θύματα που παγιδεύονται στη δυναμική της ομάδας γίνονται μερικές φορές και οι ίδιοι δράστες, ενώ πολλοί δράστες αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.



Το HCSS προειδοποιεί ότι η συμμετοχή των τουλάχιστον 70 Ολλανδών σε αυτά τα σαδιστικά δίκτυα αυξάνει τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την προστασία των νέων, συμβάλλοντας στην ευρύτερη εξύμνηση της βίας στο διαδίκτυο. Η έκθεση προτείνει λύσεις που εστιάζουν στην πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης στα ψηφιακά μέσα και της μεγαλύτερης εμπλοκής γονέων, σχολείων και φορέων βοήθειας στον ψηφιακό κόσμο των νέων. Παράλληλα, ζητά τη βελτίωση της νομοθεσίας και την ενίσχυση των ψηφιακών αρμοδιοτήτων της αστυνομίας και των διωκτικών αρχών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των ταχέως μεταβαλλόμενων δικτύων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ολλανδικού RTL Nieuws.

