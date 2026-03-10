Στην υποστήριξη της συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 3-7 ετών με δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, καθώς και παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, στοχεύουν συστήματα λογισμικού που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

Πρόκειται για πρωτότυπα συστήματα λογισμικού λογοθεραπευτικής παρέμβασης, τα οποία βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο και παρουσιάστηκαν από τον δρα Παύλο Χατζηγιαννάκογλου σε διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Λογοθεραπεία 2.0 – Τεχνολογία και Καινοτομία», που διοργάνωσε το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας.

Τα συστήματα λογισμικού αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τις καθηγήτριες Αρετή Οκαλίδου και Χριστίνα Συριοπούλου.

Η ημερίδα διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο δράσεων εξωστρέφειας του μεταπτυχιακού προγράμματος για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της επαγγελματικής πρακτικής και την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της Λογοθεραπείας.

Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων στον τομέα των διαταραχών λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας. Απευθύνεται σε αποφοίτους συναφών επιστημονικών πεδίων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στη μελέτη των διαταραχών επικοινωνίας και να αποκτήσουν σύγχρονες επιστημονικές και επαγγελματικές δεξιότητες σε έναν ταχέως εξελισσόμενο τομέα.