Η κατάσταση στη Μονακό επιδεινώνεται καθημερινά και ο Βασίλης Σπανούλης, όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, δεν θα είναι στον πάγκο ούτε στο παιχνίδι με τη Ναντέρ, με τις φήμες για αποχώρησή του να γίνονται όλο και πιο έντονες.

Τα οικονομικά προβλήματα της γαλλικής ομάδας είναι μεγάλα, οι παίκτες δεν έχουν το μυαλό τους στο παρκέ αλλά στο πότε θα πάρουν τα δεδουλευμένα και ο Έλληνας προπονητής συνειδητοποιεί ότι μάλλον δεν έχει νόημα να μείνει στη θέση του και να παλεύει μόνος του.

Έτσι, μετά την απουσία του από τον αγώνα με τη Σολέ, ο Σπανούλης, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ στη Γαλλία, δεν θα είναι στον πάγκο ούτε στον αγώνα κυπέλλου με τη Ναντέρ το βράδυ της Τρίτης (10/3).

Την ίδια ώρα, η φημολογία για αποχώρησή του από τη Μονακό γίνεται όλο και πιο έντονη και όλα δείχνουν ότι τις προσεχείς ημέρες θα υπάρξουν εξελίξεις, με την ομάδα να έχει μείνει μόλις με 8 παίκτες πλέον.