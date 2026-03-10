Η νέα λίστα του Forbes για τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη το 2026 αποκαλύπτει σημαντικές εξελίξεις και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Συνολικά 21 Έλληνες δισεκατομμυριούχοι βρίσκονται στη φετινή κατάταξη, με τη ναυτιλία να συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στον ελληνικό πλούτο.

Ωστόσο, την κορυφή της λίστας των Ελλήνων δεν καταλαμβάνει κάποιος εφοπλιστής, αλλά μια ισχυρή προσωπικότητα του διεθνούς τραπεζικού χώρου: η Βίκυ Σάφρα.

Ποια είναι η Βίκυ Σάφρα

Η 73χρονη επιχειρηματίας βρίσκεται στην 94η θέση παγκοσμίως στη λίστα του Forbes για το 2026, με εκτιμώμενη περιουσία που φτάνει τα 27,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην κατάταξη υπολογίζεται η συνολική οικογενειακή περιουσία που διαχειρίζεται μαζί με τα τέσσερα παιδιά της.

Η Βίκυ Σάφρα γεννήθηκε στην Ελλάδα, διαθέτει ελληνική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα και σήμερα ζει μόνιμα στην Ελβετία. Η περιουσία της προέρχεται κυρίως από την επιχειρηματική αυτοκρατορία που δημιούργησε ο εκλιπών σύζυγός της, ο θρυλικός τραπεζίτης Joseph Safra, ο οποίος πέθανε τον Δεκέμβριο του 2020.

Η επιχειρηματική αυτοκρατορία της οικογένειας Safra

Η οικογένεια Safra συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον διεθνή τραπεζικό και επενδυτικό τομέα, με τα παιδιά της Βίκυς Σάφρα να έχουν αναλάβει κεντρικές θέσεις στον όμιλο.

Ο Jacob Safra, 49 ετών, ηγείται της ελβετικής τράπεζας J. Safra Sarasin, της Safra National Bank of New York, αλλά και του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου real estate της οικογένειας. Τον Μάρτιο του 2025, η J. Safra Sarasin απέκτησε το 70% της Saxo Bank έναντι περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων .

έναντι περίπου . Ο David Safra, 40 ετών, διαχειρίζεται τον τραπεζικό κολοσσό Banco Safra καθώς και το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου στη Βραζιλία.

Παράλληλα, τα δύο ακόμη παιδιά της οικογένειας, ο Alberto Safra και η Esther Safra, προχώρησαν τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις, πουλώντας τα μερίδιά τους στον όμιλο το 2024 και το 2025 αντίστοιχα, εξασφαλίζοντας μεγάλα –αν και μη δημοσιοποιημένα– ποσά.

Οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι στη λίστα Forbes

Η παρουσία 21 Ελλήνων στη λίστα των δισεκατομμυριούχων επιβεβαιώνει για ακόμη μια χρονιά τη δυναμική του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, με τη ναυτιλία, τις επενδύσεις και το real estate να αποτελούν βασικούς πυλώνες δημιουργίας πλούτου.

Ωστόσο, η πρωτιά της Βίκυς Σάφρα δείχνει πως ο ελληνικός πλούτος δεν περιορίζεται μόνο στη ναυτιλία, αλλά επεκτείνεται δυναμικά και στον παγκόσμιο τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.