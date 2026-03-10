Το Forbes δημοσίευσε τη λίστα με τους δισεκατομμυριούχους για το 2026 και περιλαμβάνει αρκετούς Έλληνες κροίσους.

Στην υψηλότερη θέση με τους δισεκατομμυριούχους Έλληνες και συγκεκριμένα στο νούμερο 94 βρίσκεται το όνομα της Βίκυς Σάφρα με περιουσία 27,1 δισ. δολάρια.

Στη θέση 509 ακολουθεί η Μαρία Αγγελικούση με περιουσία 7,5 δισ. δολάρια, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης με περιουσία 7 δισ. δολάρια ανέβηκε στο νούμερο 567 της λίστας από τη θέση 734 το 2025.

Την 5άδα με τους Έλληνες δισεκατομμυριούχους συμπληρώνουν οι εφοπλιστές Γιώργος Οικονόμου και Γιώργος Προκοπίου, στο νούμερο 806 και 908 αντίστοιχα.

Αναλυτικά η λίστα του Forbes 2026:

94.Βίκυ Σάφρα & οικογένεια – $27,1 δισ. – Τραπεζικά, χρηματοοικονομικά & επενδύσεις

509.Μαρία Αγγελικούση – $7,5 δισ. – Ναυτιλία, logistics

567.Βαγγέλης Μαρινάκης & Oικογένεια – $7 δισ. – Ναυτιλία, ποδόσφαιρο, logistics

806.Γεώργιος Οικονόμου – $5,3 δισ. – Ναυτιλία, logistics

908.Γεώργιος Προκοπίου & οικογένεια – $ 4,7 δισ. – Ναυτιλία, logistics

972.Ανδρέας Μαρτίνος & οικογένεια – $4,4 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1011.Αριστοτέλης Μυστακίδης – $4,2 δισ. – Εξορύξεις, εμπορεύματα (μέταλλα & μεταλλεία)

1108.Σπύρος Λάτσης & οικογένεια – $3,9 δισ. – Τραπεζικά, ναυτιλία (Διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

1189.Παναγιώτης Τσάκος & οικογένεια – $3,6 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1504.Φίλιππος Νιάρχος – $ 2,8 δισ. – Συλλογή έργων τέχνης (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

1611.Άννα Αγγελικούση & οικογένεια – $2,6 δισ. – 70 ετών – Ναυτιλία, logistics

1755.Μαριάννα Λάτση & οικογένεια – $2,4 δισ. – 72 ετών – Τραπεζικά, ναυτιλία (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

Ιωάννης Παπαλέκας – $2,4 δισ. – 49 ετών – Ακίνητα / Real estate

1913.Κωνσταντίνος Μαρτίνος & οικογένεια – $2 δισ. – 73 ετών – Ναυτιλία, logistics

1982.Αθανάσιος Μαρτίνος & οικογένεια – $2,1 δισ. – 76 ετών – Ναυτιλία, ακίνητα (logistics)

2386.Μαργαρίτα Λάτση-Κατσιαπή & οικογένεια – $1,7 δισ. – 64 ετών – Τραπεζικά, ναυτιλία (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

2712.Γεώργιος Περιστέρης – $1,4 δισ. – 69 ετών – Ακίνητα / Real estate

2858.Ιωάννης Κούστας – $1,3 δισ. – 69 ετών – Ναυτιλία, logistics

3185.Γιάννης Αλαφούζος & οικογένεια – $1,1 δισ. – 68 ετών – Ναυτιλία, logistics

Διαμαντής Διαμαντίδης & οικογένεια – $1,1 δισ. – 78 ετών – Ναυτιλία, logistics