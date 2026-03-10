Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή (15/2) τον Ατρόμητο εκτός έδρας για την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League και θα έχει τουλάχιστον 1.000 οπαδούς στο πλευρό της.

Η Ένωση έμεινε μόνη στην κορυφή, στο +2 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, μετά τα αποτελέσματα του περασμένου Σαββατοκύριακου και θέλει να μπει με βαθμολογικό προβάδισμα στα play off, όπου και θα κριθεί η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Για να συμβεί αυτό, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να κάνει δύο νίκες κόντρα σε Ατρόμητο (εκτός) και Κηφισιά (εντός), με τον κόσμο της να είναι δυναμικά στο πλευρό της από την αρχή της σεζόν και το ίδιο θα συμβεί και τώρα.

Όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (10/3), μετά τη σύσκεψη που έλαβε χώρα, η ΑΕΚ ζήτησε και πήρε 1.000 εισιτήρια για το ματς στο Περιστέρι, με τους οπαδούς της να ετοιμάζονται για ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι.