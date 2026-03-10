Το διήμερο Συνέδριο του «Athens Alitheia Forum» με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τις Ψευδείς Ειδήσεις και τον Τοξικό Λόγο», που πραγματοποιείται στο διάστημα 10-11 Μαρτίου στην Αθήνα, καταπιάνεται με θέματα όπως το πόσο ευάλωτη είναι η δημόσια σφαίρα στους αλγορίθμους, ποιος ο ρόλος της στρατηγικής επικοινωνίας, πώς νοείται η χειραγώγηση της είδησης και η παραπληροφόρηση, και ποια είναι η αποστολή των τηλεοπτικών δημοσιογράφων. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν με τις ομιλίες τους και οι υπουργοί Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος, καθώς και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών εστίασε την παρέμβασή του στα βήματα που μπορούν να γίνουν για να εξαλειφθεί η παραπληροφόρηση, ο πρόεδρος της Βουλής ανέπτυξε προτάσεις για τη βελτίωση της κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς, ενώ ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε σε μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την ενδυνάμωση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.

Μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανακοίνωσε ότι την 1η Απριλίου τίθεται σε λειτουργία η «Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης» (Global Media Center) μέσω του οποίου το ΥΠΕΞ θα συλλέγει τις ειδήσεις για να κατανοεί πως προσλαμβάνεται η εικόνα της Ελλάδας διεθνώς, ενώ θα ελέγχει και κάθε ενδεχόμενη παραπληροφόρηση ώστε να αντιμετωπίζεται και θα διευκολύνει στη διαμόρφωση στρατηγικών επικοινωνίας.

Ο υπουργός είπε χαρακτηριστικά: «Τι μπορούμε να κάνουμε για την παραπληροφόρηση. Να αντιτάξουμε την αλήθεια και να καλλιεργήσουμε την αξία της αλήθειας. Η αλήθεια είναι συνθήκη για την πραγματική συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων». Ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε για περίοδο μετα-αλήθειας που στην πραγματικότητα είναι ένα θολό τοπίο μεταξύ πραγματικότητας και συναισθήματος. Και τόνισε πως: «Η σύγχρονη χειραγώγηση έχει στόχο να υποταχθεί η εικόνα στο συναίσθημα. Η επιβεβαίωση της όποιας πληροφορίας να γίνει δεύτερη φύση».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για επικείμενη αλλαγή του κανονισμού του κοινοβουλίου: «Έκανα την πρώτη ουσιαστική παρέμβαση που αφορούσε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δηλαδή τον ‘κόφτη’. Θα πάρουν επιστολή και οι 300 βουλευτές να πουν την άποψή τους. Θα κωδικοποιηθούν οι προτάσεις. Θα παραδοθούν στο επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής όπου προΐσταται ένας εμβληματικός καθηγητής συνταγματολόγος ο Κώστας ο Μαυριάς και θα κάνει την πρόταση, γιατί θέλω να έχει την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Οι πειθαρχικές ποινές, γιατί εγώ αυτό είπα, η κοινοβουλευτική συμπεριφορά, δηλαδή παραδείγματος χάριν στην εξεταστική τα είδατε, αλλά έχετε ευθύνη και εσείς διότι τα ‘γαλλικά’ που ανταλλάσσουμε μέσα στη Βουλή γίνονται πρώτη είδηση στα δελτία των καναλιών σας… Ναι, θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα. Είναι αστείο η αυστηρότερη ποινή να είναι μισός μισθός» επισήμανε ο κ. Κακλαμάνης, αναφερόμενος στην κοινοβουλευτική συμπεριφορά των βουλευτών και στα μέρα που θα λάβει για να βελτιωθεί η κατάσταση.

Στο «Athens Alitheia Forum» μίλησε και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε σε μέτρα για την ενδυνάμωση των δημοσιογράφων και τη στήριξη της ελευθερίας που οφείλουν να απολαμβάνουν οι λειτουργοί της ενημέρωσης στη διατύπωση των απόψεών τους. «Υπάρχει πλέον μια μεγάλη γκάμα μέτρων που έχουν αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν ληφθεί από αυτή την κυβέρνηση, ακριβώς επειδή σεβόμαστε την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των δημοσιογράφων, των λειτουργών της ενημέρωσης, να υπηρετούν την ενημέρωση ως βασικό στοιχείο της Δημοκρατίας» σημείωσε ο υπουργός.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σκέρτσος ανέφερε: «Η κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης και το υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν λάβει πολύ συγκεκριμένα μέτρα για την ενδυνάμωση των δημοσιογράφων, τη στήριξη της ελευθερίας διατύπωσης απόψεων από τους λειτουργούς της δημοσιογραφίας, της ενημέρωσης. Έχουμε καταργήσει το αδίκημα της απλής δυσφήμισης, έχουμε δώσει πολλά εργαλεία για να μην επιβαρύνονται οι δημοσιογράφοι με υπέρογκα ποσά σε αγωγές που μπορεί να κινούν πολίτες εναντίον τους».

Ακόμη, ο κ. Σκέρτσος σχολίασε το βαθμό διάδοσης του ψέματος σε σχέση με τη διάδοση της αλήθειας, στην εποχή των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης: «Δυστυχώς, η αλήθεια παίρνει χρόνο για να τεκμηριωθεί, ενώ το ψέμα «τρέχει» πολύ πιο γρήγορα διαχρονικά, από αρχαιοτάτων χρόνων, σήμερα ακόμη περισσότερο. Τα τεχνολογικά Μέσα βοηθούν στην εκθετική διάχυση των ψεμάτων, των θεωριών συνομωσίας. Επομένως, η δική μας αποστολή είναι αυτή ακριβώς».