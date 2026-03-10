Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, μετά τις καταγγελίες για εκφοβισμό που υφίστατο από μαθητές του 3ου ΓΕΛ. Η Σοφία Χρηστίδου έχασε τη ζωή της από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ είχε καταγγείλει με υπόμνημα τη σε βάρος της συμπεριφορά στη διεύθυνση του σχολείου, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο υπουργείο Παιδείας.



Υπάρχουν αναρτήσεις στα social media που επισημαίνουν ότι η εκπαιδευτικός δεχόταν bullying στο σχολείο και είχε στεναχωρηθεί πολύ, καθώς την είχαν παραπέμψει να πάει σε υγειονομική επιτροπή, μετά από κατηγορία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά από αυτή την παραπομπή η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ.



Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης σε ανακοίνωσή του εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της εκπαιδευτικού, κάνοντας στη συνέχεια λόγο για «δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών».



Στο υπόμνημα που είχε στείλει η καθηγήτρια, μεταξύ άλλων, κατήγγειλε ότι συγκεκριμένοι μαθητές και μαθήτριες της πετούσαν αντικείμενα, την έβριζαν και την απειλούσαν, και γενικότερα ενέργειες που, όπως υποστήριζε, έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα.

«Τα περιστατικά που περιγράφω αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη. Η συμπεριφορά τους είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντί μου, με σαφή στόχο την απομάκρυνσή μου από το σχολείο, όπως έχουν εκφράσει ακόμη και κατά πρόσωπο με τη φράση: «Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο υπόμνημα.



Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημά της πρότεινε τη λήψη ενισχυμένων μέτρων ασφάλειας. «Ενδεικτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτινών Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων φαινομένων».



Καταλήγοντας, ζητούσε την απομάκρυνση των συγκεκριμένων μαθητών και μαθητριών από το σχολείο. «Η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, στην οποία έγινε προηγουμένως αναφορά, ασκεί συστηματική πίεση και εκφοβισμό στους συμμαθητές της επί χρονικό διάστημα έως και επτά συνεχόμενα έτη, δεδομένου ότι φοιτούν μαζί από το δημοτικό σχολείο. Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να εξεταστεί άμεσα η απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο σχολικό περιβάλλον», σημείωνε.

Όλο το υπόμνημα της Σοφίας Χρηστίδου (έχουν αφαιρεθεί τα ονόματα των μαθητών)

«Θα ήθελα να θέσω εις γνώση σας τα δυσάρεστα περιστατικά που έλαβαν χώρα εντός της σχολικής τάξης και αφορούν τη συμπεριφορά των μαθητών του Τμήματος Α2 του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης […] προς το πρόσωπό μου, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.



Τα εν λόγω περιστατικά σημειώθηκαν:

α) την Τετάρτη, 4/02/2026 κατά τη 2η διδακτική ώρα (09:05-09:50) όποτε και δίδασκα το μάθημα των Αγγλικών στο Τμήμα Α2.

Ενώ βρισκόμουν στην έδρα και δίδασκα, η μαθήτρια […] μου εκσφενδόνισε πλαστικό μπουκάλι, γεμάτο με σοκολατούχο γάλα, το οποίο ήταν ανοικτό, με αποτέλεσμα να περιλουστούν τα ρούχα μου. Έπειτα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας μου πετούσε χαρτιά και στο τέλος ένα μπουκάλι γεμάτο με νερό το οποίο έπεσε στο πάτωμα και άνοιξε γεμίζοντας και εμένα αλλά και την τάξη με νερό.



Σε προηγούμενες περιπτώσεις, ενώ έγραφα στον πίνακα, μου έχουν εκσφενδονίσει στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς και βαρύ βιβλίο εκμάθησης Γερμανικών, πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να μου προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη, δεδομένου ότι πάσχω από κάταγμα στο ιερό οστό.

Η […] έκανε επίδειξη των οπισθίων της σε όλη την τάξη καθ’ όλη την ώρα του μαθήματος, ενώ δήλωσε ρητά ότι η στάση της αυτή είχε σκοπό να δείξει πως δεν υπολογίζει κανέναν, και ειδικότερα εμένα. Ο […] έσερνε τα θρανία και χτυπούσε τις καρέκλες στο πάτωμα με αποτέλεσμα να σπάσει η πλάτη μιας καρέκλας, με έβριζε με αχαρακτήριστα λόγια και με απειλούσε ότι θα με αναφέρει στην μητέρα του και την κ. Διευθύντρια. Η […] με κατηγόρησε φωνάζοντας ότι δεν κάνω μάθημα ενώ μετά μου είπε να σταματήσω να μιλάω γιατί μιλάω πάρα πολύ. Ο […] παρέμενε επανειλημμένα όρθιος εντός της αίθουσας, φώναζε και επιδείκνυε επιθετική συμπεριφορά, επιχειρώντας να επιβληθεί στους συμμαθητές του υπό το πρόσχημα παροχής «προστασίας». Τέλος, ο […] παρέμενε συνεχώς όρθιος και έβγαζε κραυγές ζώων.



Επικρατούσε τόσο μεγάλη αναστάτωση και φασαρία που ο καθηγητής της Φυσικής από τη διπλανή αίθουσα ήρθε δύο φορές στην αίθουσα του Α2 για να δει τί συμβαίνει.

β) την Παρασκευή, 06/02/2026 κατά την 4η διδακτική ώρα (10:55-11:40) όποτε και δίδασκα το μάθημα των Αγγλικών στο Τμήμα Α2, οι εν λόγω μαθητές με το που άρχισε η ώρα ούρλιαζαν με φωνές ζώων μέχρι που, προς τιμή της, ήρθε η κ. Διευθύντρια να επιβάλει την τάξη. Έπειτα, η μαθήτρια […] η οποία ήταν χωρίς εμφανή λόγο σε έξαλλη κατάσταση, με καθύβρισε με πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς όπως μαλακισμένο, βλαμμένη και πουτάνα, με απείλησε ότι θα με δείρει και κατόπιν με έσπρωξε δύο φορές, και τη δεύτερη με δύναμη με έριξε στην καρέκλα του καθηγητή.



Γενικότερα, τα περιστατικά που περιγράφω αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη. Η συμπεριφορά τους είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντί μου, με σαφή στόχο την απομάκρυνσή μου από το σχολείο, όπως έχουν εκφράσει ακόμη και κατά πρόσωπο με τη φράση: «Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;». Επιπλέον, τα προβλήματα επηρεάζουν και τις καθαρίστριες της σχολικής μονάδας, καθώς η κατάσταση της τάξης – με θρανία και καρέκλες ανακατεμένα και έντονη βρωμιά – δυσχεραίνει σημαντικά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, όταν γυρίζω την πλάτη μου προκειμένου να γράψω στον πίνακα, ανασηκώνουν και χτυπούν επανειλημμένα τα θρανία στο πάτωμα της αίθουσας, προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο και διαταράσσοντας σοβαρά τη διεξαγωγή του μαθήματος.



Σε σχολικές μονάδες, όπως η δική μας, όπου καταγράφονται επανειλημμένα περιστατικά βίας και εκφοβισμού μεταξύ μαθητών, καθώς και περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς εις βάρος του διδακτικού προσωπικού, κρίνεται σκόπιμη η λήψη ενισχυμένων μέτρων ασφάλειας. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο.



Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με σκοπό την πρόληψη, την εποπτεία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων φαινομένων. Η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, στην οποία έγινε προηγουμένως αναφορά, ασκεί συστηματική πίεση και εκφοβισμό στους συμμαθητές της επί χρονικό διάστημα έως και επτά συνεχόμενα έτη, δεδομένου ότι φοιτούν μαζί από το δημοτικό σχολείο. Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να εξεταστεί άμεσα η απομάκρυνσή τους από το υφιστάμενο σχολικό περιβάλλον. Σημειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η πραγματοποίηση συνεδριών με την ψυχολόγο που επισκέπτεται και το σχολείο μας.



Εν κατακλείδι, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί προσβάλλει σοβαρά την προσωπική μου αξιοπρέπεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θέτει σε κίνδυνο και τη σωματική μου ακεραιότητα. Για τον λόγο αυτό ζητώ την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας Διεύθυνσης, προκειμένου να επιλυθεί η άκρως δυσάρεστη, ανησυχητική και εν τέλει επικίνδυνη αυτή κατάσταση», όπως αναφέρει το δημοσίευμα του ιστότοπου Voria.gr