Διεκόπη η δίκη για τον θανάσιμο τραυματισμό της 36χρονης γυναίκας από όχημα που οδηγούσε Γάλλος στην περιοχή Ανώπολη του δήμου Χερσονήσου και μεταφέρεται για τις 27 Απριλίου 2026.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η άτυχη 36χρονη έβγαινε από το όχημα της, με τους οικείους της να μιλούν για δολοφονία, αφού όπως υποστηρίζουν ο Γάλλος έπεσε με ταχύτητα πάνω στη γυναίκα, αφού την είχε δει και ενώ για ώρα την ακολουθούσε με το όχημά του.

Η υπόθεση εισήχθη στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου, με τον Γάλλο να αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.