Σημαντική κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων καταγράφεται στον πόλεμο κατά του Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν εκτεταμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων της χώρας. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Νταν Κέιν, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη βυθίσει περισσότερα από 50 ιρανικά πολεμικά πλοία στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Νταν Κέιν παρείχε επιχειρησιακή ενημέρωση σχετικά με την επίθεση κατά του Ιράν, επισημαίνοντας ότι από την έναρξη του πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήξει περισσότερους από 5.000 στόχους. Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν συνδυασμένη χρήση πυροβολικού, μαχητικών αεροσκαφών, βομβαρδιστικών και πυραύλων που εκτοξεύονται από τη θάλασσα.

Συνδυασμένες επιχειρήσεις εναντίον του ιρανικού στόλου

Ο Αμερικανός στρατηγός τόνισε ότι ο αριθμός των ιρανικών πλοίων που έχουν βυθιστεί έχει αυξηθεί σημαντικά μέσα σε λίγες ημέρες. Την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα βυθισμένα πλοία υπολογίζονταν σε περισσότερα από 30, ενώ πλέον ο αριθμός ξεπερνά τα 50.

Οι επιθέσεις, όπως διευκρίνισε, πραγματοποιήθηκαν «με συνδυασμό πυροβολικού, μαχητικών αεροσκαφών, βομβαρδιστικών και πυραύλων που εκτοξεύονται από τη θάλασσα», γεγονός που αποτυπώνει την ευρεία κλίμακα των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Μείωση επιθέσεων με πυραύλους και drones

Παράλληλα, ο Νταν Κέιν επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει «σημαντική πρόοδο» στη μείωση των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύονται από το Ιράν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους έχουν μειωθεί κατά 90%, ενώ οι επιθέσεις με drones έχουν μειωθεί κατά 83% από την πρώτη ημέρα του πολέμου, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Νωρίτερα, ο Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι κατά το τελευταίο 24ωρο το Ιράν εκτόξευσε τον μικρότερο αριθμό πυραύλων που θα μπορούσε να εκτοξεύσει, με βάση τις επιχειρησιακές του δυνατότητες, συμπληρώνοντας ότι σήμερα θα είναι «η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» μέχρι στιγμής εναντίον του Ιράν, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Ο μεγαλύτερος αριθμός μαχητικών αεροσκαφών, βομβαρδιστικών και επιθέσεων», θα αναπτυχθεί σήμερα, τόνισε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Πεντάγωνο.

Όταν ρωτήθηκε για τη θέση των ΗΠΑ μετά από περισσότερες από 10 ημέρες πολέμου, ο επικεφαλής του Πενταγώνου μίλησε για μια «πολύ ισχυρή θέση», αλλά αρνήθηκε να διευκρινίσει πόσο καιρό αναμένεται να διαρκέσει ο πόλεμος.

«Ο πρόεδρος έχει καθορίσει μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή να επιτύχει και η δουλειά μας είναι να την επιτύχουμε αδυσώπητα», δήλωσε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που είναι επικεφαλής.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω εικασίες για το αν αυτή είναι η αρχή, η μέση ή το τέλος» της σύγκρουσης, είπε.