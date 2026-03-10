Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι κλείνουν το διυλιστήριο πετρελαίου Ruwais, το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο, καθώς δέχθηκε επίθεση από drone.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Abu Dhabi National Oil Co. υποστήριξε ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο, χωρίς να παρέχει στοιχεία για την έκταση των ζημιών.

Σύμφωνα με το Bloomberg δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την κατάσταση στο διυλιστήριο, όμως η εξέλιξη θεωρείται κρίσιμη.

Το συγκεκριμένο διυλιστήριο μπορεί να επεξεργαστεί 922.000 βαρέλια την ημέρα, ενώ θεωρείται το μεγαλύτερο της Μέσης Ανατολής και το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στον κόσμο.

Abu Dhabi authorities are responding to a fire that broke out at a facility in the Ruwais Industrial Complex, caused by a drone attack. No injuries have been reported at this time.



The public is reminded to obtain information from official sources only and to avoid spreading…

Η παραπάνω είδηση έρχεται ως συνέχεια των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι ΗΠΑ θέλουν να μείνουν ανοιχτά για να περνούν τα πετρελαιοφόρα, ενώ οι Ιρανοί απειλούν με περαιτέρω κλιμάκωση.

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, θα χτυπηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΑ από ό,τι έχει χτυπηθεί μέχρι τώρα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Επιπλέον, θα πλήξουμε εύκολα καταστρέψιμους στόχους, κάτι που θα καταστήσει σχεδόν αδύνατο για το Ιράν να ξαναχτιστεί ποτέ ξανά ως κράτος — θάνατος, φωτιά και οργή θα επικρατήσουν εναντίον τους», ανέφερε.

«Αλλά ελπίζω και προσεύχομαι να μη συμβεί!» πρόσθεσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η απειλή αυτή αποτελεί «ένα δώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προς την Κίνα και όλες εκείνες τις χώρες που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ».

Από την πλευρά του, ο Αλί Λαριτζάνι, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και κορυφαίος σύμβουλος του δολοφονημένου Χαμενεΐ δήλωσε ότι «ο λαός του Ιράν, που έχει υποστεί τόσες θυσίες, δεν φοβάται τις κενές απειλές σας. Ακόμα και αυτοί που είναι πιο ισχυροί από εσάς δεν κατάφεραν να εξαλείψουν το Ιράν. Προσέξτε μην καταλήξετε να εξοντοθείτε εσείς οι ίδιοι».

Σήμερα «η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων», λέει ο Χέγκσεθ

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο το Ιράν εκτόξευσε τον μικρότερο αριθμό πυραύλων που θα μπορούσε να εκτοξεύσει, με βάση τις επιχειρησιακές του δυνατότητες, συμπληρώνοντας ότι σήμερα θα είναι «η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» μέχρι στιγμής εναντίον του Ιράν, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Ο μεγαλύτερος αριθμός μαχητικών αεροσκαφών, βομβαρδιστικών και επιθέσεων», θα αναπτυχθεί σήμερα, τόνισε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Πεντάγωνο.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τη θέση των ΗΠΑ μετά από περισσότερες από 10 ημέρες πολέμου, ο επικεφαλής του Πενταγώνου μίλησε για μια «πολύ ισχυρή θέση», αλλά αρνήθηκε να διευκρινίσει πόσο καιρό αναμένεται να διαρκέσει ο πόλεμος.

«Ο πρόεδρος έχει καθορίσει μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή να επιτύχει και η δουλειά μας είναι να την επιτύχουμε αδυσώπητα», δήλωσε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που είναι επικεφαλής.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω εικασίες για το αν αυτή είναι η αρχή, η μέση ή το τέλος» της σύγκρουσης, είπε.